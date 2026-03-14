川普將與盟友「聯合派遣軍艦」！點名中日韓等國：應派艦前往

▲川普稱將與盟友聯合派遣軍艦 。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美國總統川普14日發表正式聲明，針對伊朗封鎖荷莫茲海峽一事，美軍已啟動大規模行動轟炸其海岸線並擊沉相關船艦。川普稱已瓦解伊朗正規軍力，但為防範後續無人機與水雷突襲，他點名中國、日韓及英國等受影響國家應派遣軍艦前往護航。川普強調，美方將聯合盟友採取行動，確保能源通道恢復開放。

摧毀伊朗軍事力量 川普：目標100％癱瘓

川普在TruthSocial發文表示，伊朗的正規軍事能力在美軍打擊下已全數崩潰，並以「斬首（Decapitated）」形容現狀。不過他也警告，伊朗仍具備佈設水雷、出動零星無人機或發射短程飛彈的不對稱作戰威脅。對此，美國海空軍正持續清空該海域，目標是將水面上出現的伊朗船隻全數擊沉。

▼川普表示，將與盟友聯合派艦前往荷莫茲海峽。（圖／路透）



點名中日韓等國 川普要求分擔護航義務

川普在文中點名中國、法國、日本、南韓與英國，指出荷莫茲海峽封鎖嚴重影響全球貿易與能源運輸。他認為，長期仰賴該航道運輸能源的國家不應僅依賴美軍，應主動派艦前往該海域。他強調，受影響國家有義務共同承擔確保全球貿易航道安全的責任。

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荷莫茲海峽為全球石油運輸要道，目前美軍在海岸線的轟炸行動仍在持續。川普強調，美方的明確目標是在最短時間內讓海峽回歸開放、安全與自由的狀態。目前白宮尚未證實聯合艦隊的確切規模，中東戰火是否進一步升級，已引發國際社會關注。