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桃園市議員張碩芳接任青工總會長　感恩父母力挺

▲桃園市議員張碩芳接任青工總會長

▲桃園市議員張碩芳接任青工總會長，父親張玉斌（右）母親劉茂群（左）力挺。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年志工服務協會14日於中壢區水悅莊園，舉行第29、30屆新卸任總會長交接，由現任市議員張碩芳接任第30屆總會長。張碩芳表示，她因育有一名早產兒，深刻體認到早療教育的重要，感謝父母鼓勵參政，為弱勢和教育發聲，尤其是父母親在服務道路上的全力支持，讓她珍惜每一個服務的機會。

▲桃園市議員張碩芳接任青工總會長

▲張碩芳期更多年輕朋友加入服務行列。（圖／記者楊淑媛攝）

張碩芳強調，接任桃園市青工會總會長後，將透過活動的舉辦，鼓勵更多年輕朋友加入青工服務行列，帶動國民黨更年輕化；而從事服務的工作，最感謝莫過於她的父親、現任耀登科技董事長、3502區扶輪的總監張玉斌，以及曾任多屆議員的母親劉茂群支持。

▲桃園市議員張碩芳接任青工總會長

▲桃園市青工會第29、30屆新卸任總會長交接。（圖／記者楊淑媛攝）

出席交接典禮的市長張善政指出，第29屆卸任會長吳紳緒多年來透過義剪與公益行動回饋社會，讓青年志工服務協會的服務能量被看見；第30屆新任會長張碩芳身兼現任桃園市議員，長期關心公共事務、投入社會服務，相信未來在其帶領下，青工會將持續凝聚青年力量，讓青年成為城市進步的重要動能。

▲桃園市議員張碩芳接任青工總會長

▲全國青年志工服務協會總會長鄭任宗（左4）出席交接活動。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市青年志工服務協會長期扮演整合各區青工會的重要角色，透過跨區合作與資源整合，鼓勵18至40歲青年參與公共事務與志願服務，並深入各區推動社區服務、公益關懷及環境美化等活動，展現青年世代的行動力與社會責任感。市府也透過青年事務局作為窗口，持續與青工會保持密切合作，支持青年參與公共事務，共同推動城市發展。

包括：立法委員涂權吉、呂玉玲、魯明哲、牛煦庭、桃園市議員陳美梅、謝美英、陳韋曄、張桂棉、青年局副局長涂淳惠、桃園果菜公司董事長呂淑真、前桃園縣長吳志揚、全國青年志工服務協會總會長鄭任宗、桃園市卸任青工總會長吳紳緒、國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠、國民黨青年事務主任連勝武、歷屆桃園青工總會長莊程發等人士出席。

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