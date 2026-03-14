桃園市議長邱奕勝母親95高壽辭逝　後事從簡低調處理

▲市長張善政前往拈香致意。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝母親13日辭世，享年95歲，家屬14日於中壢區芝芭里老宅設立靈堂，市長張善政晚間5點前往拈香致意，市議會各黨派議員、地方各界人士知悉紛紛前往弔唁，場面莊嚴肅穆。

邱奕勝議長表示，母親一生為人樸實、低調，遵其生前一切從簡心願，治喪期間，懇辭婉謝花籃、罐頭塔及各式祭品，出殯日期只舉行家祭，不舉行公祭，大家的關心與心意，他和家人都永銘在心。

▲桃園市議長邱奕勝母親靈堂，莊嚴肅穆。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝的姪女、現任立委邱若華憶阿嬤說，阿嬤育有四子三女，居住在芝芭里的鄉下老宅，週邊都是農田，許多孫兒孫女都是阿嬤帶大的，所以兒孫們跟阿嬤都感情深厚。尤其是篤信觀音佛祖的阿嬤，為人慈悲，創立中壢晉天宮期更多人因虔誠信仰，獲得觀音佛祖的保佑。

▲議長邱奕勝母親辭逝，後事從簡低調處理。（圖／記者楊淑媛攝）

邱議長的家人表示，邱議長的父親今年96歲，身體還很硬朗，95歲的母親有些失智現象，導致服藥不正常而洗腎，13日下午在醫院洗腎時，出現心臟衰竭情形，急救後仍不治，家人萬般不捨，紛紛趕回老家守靈、誦經，希望「母親、阿嬤一路好走」！