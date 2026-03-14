離奇浪漫　15歲男偷公車開130km「送女友上學」完美抵達！警傻眼

▲這輛公車在長途行駛後仍完好無損，過程也沒有發生任何事故，事件迅速在德國社群媒體發酵。（示意圖／達志影像）



文／中央社



德國13日發生令人啼笑皆非的公車竊盜事件，一名15歲少年在威斯巴登偷開公車，行駛約130公里到卡爾斯魯厄，只為接14歲女友上學。警方至今仍困惑兩件事，少年如何取得公車萬用鑰匙，以及為何能如此熟練地駕駛大型巴士。

德國多家媒體報導，警方表示，這名少年週五清晨進入威斯巴登（Wiesbaden）一處公車停車場，少年並未破壞車門，而是使用一把萬用鑰匙打開車門，發動公車後駛離。

公車公司員工在清晨約6時發現這輛公車不見，起初未懷疑遭竊，以為有司機誤開錯車輛，因此沒有立刻報警。直到中午前後情況顯得異常，公司才通報警方。

警方隨後展開調查，線索很快指向距離100多公里外的卡爾斯魯厄（Karlsruhe）。當地警方巡邏時，中午發現這輛公車並攔查，駕駛正是這名15歲少年。警方指出，少年在被攔查前不久才在附近接14歲女友，準備將她送往學校。

警方發言人表示，目前仍不清楚少年是如何取得公車萬用鑰匙，也不知道他為何能如此熟練地駕駛大型巴士。警方也還無法說明少年為何選擇以這種不尋常且非法的方式送女友上學。

令人意外的是，這輛公車在長途行駛後仍然完好無損，不僅車門未被撬開，車輛未遭破壞，行駛過程也沒有發生任何事故。

這名15歲少年因涉嫌竊盜與無照駕駛，接受警方調查，隨後交由監護人帶回。警方表示，相關調查仍在進行，重點要釐清少年取得鑰匙的途徑。

這起離奇又顯得有點浪漫的事件迅速在德國社群媒體發酵，不少網友戲稱，這名少年完成「史上最狂接送」、「浪漫不死」，也有人打趣說「看來這名少年已經找到未來的職業」。

有網友藉機諷刺近期因美伊戰爭上漲的油價，幽默稱：「現在油價這麼貴，他的零用錢竟然還夠開公車130公里去接女友。」