　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

離奇浪漫　15歲男偷公車開130km「送女友上學」完美抵達！警傻眼

▲▼公車,巴士。（示意圖／達志影像）

▲這輛公車在長途行駛後仍完好無損，過程也沒有發生任何事故，事件迅速在德國社群媒體發酵。（示意圖／達志影像）

文／中央社

德國13日發生令人啼笑皆非的公車竊盜事件，一名15歲少年在威斯巴登偷開公車，行駛約130公里到卡爾斯魯厄，只為接14歲女友上學。警方至今仍困惑兩件事，少年如何取得公車萬用鑰匙，以及為何能如此熟練地駕駛大型巴士。

德國多家媒體報導，警方表示，這名少年週五清晨進入威斯巴登（Wiesbaden）一處公車停車場，少年並未破壞車門，而是使用一把萬用鑰匙打開車門，發動公車後駛離。

公車公司員工在清晨約6時發現這輛公車不見，起初未懷疑遭竊，以為有司機誤開錯車輛，因此沒有立刻報警。直到中午前後情況顯得異常，公司才通報警方。

警方隨後展開調查，線索很快指向距離100多公里外的卡爾斯魯厄（Karlsruhe）。當地警方巡邏時，中午發現這輛公車並攔查，駕駛正是這名15歲少年。警方指出，少年在被攔查前不久才在附近接14歲女友，準備將她送往學校。

警方發言人表示，目前仍不清楚少年是如何取得公車萬用鑰匙，也不知道他為何能如此熟練地駕駛大型巴士。警方也還無法說明少年為何選擇以這種不尋常且非法的方式送女友上學。

令人意外的是，這輛公車在長途行駛後仍然完好無損，不僅車門未被撬開，車輛未遭破壞，行駛過程也沒有發生任何事故。

這名15歲少年因涉嫌竊盜與無照駕駛，接受警方調查，隨後交由監護人帶回。警方表示，相關調查仍在進行，重點要釐清少年取得鑰匙的途徑。

這起離奇又顯得有點浪漫的事件迅速在德國社群媒體發酵，不少網友戲稱，這名少年完成「史上最狂接送」、「浪漫不死」，也有人打趣說「看來這名少年已經找到未來的職業」。

有網友藉機諷刺近期因美伊戰爭上漲的油價，幽默稱：「現在油價這麼貴，他的零用錢竟然還夠開公車130公里去接女友。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恐怖情人鐮刀割頸殺死女友　裁定收押
快訊／96歲「哲學大師」哈伯瑪斯過世
川普伊朗戰爭「退場劇本」曝光！
3縣市深夜低溫特報！氣象署示警
半個演藝圈都來了！　巫啟賢開唱「台下全是大咖」
以為只是累…40歲寶爸「聊一半秒睡」！醫檢查搖頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／96歲德國「哲學大師」哈伯瑪斯過世

川普伊朗戰爭「退場劇本」曝光！　白宮三派勢力大鬥法

離奇浪漫　15歲男偷公車開130km「送女友上學」完美抵達！警傻眼

日本公務員「環遊世界109天」　超慘下場曝光

為保TikTok不被禁？　美媒：投資方將付3200億給川普政府

iCloud定位找失聯女友！　泰男開門驚見「她陳屍衣櫃」

日本OL遭逼吃「蟲蟲火鍋」！恐怖職場霸凌　44歲男高層被逮

目標是癱瘓南韓！北韓狂射10枚「可掛核彈頭」火箭砲　打臉川普示愛

川普稱「伊朗被徹底擊敗」想談判！　霸氣反酸：我不會接受

日86歲老翁「掐死92歲妻」！　心酸原因曝：我死了沒人照顧她

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

快訊／96歲德國「哲學大師」哈伯瑪斯過世

川普伊朗戰爭「退場劇本」曝光！　白宮三派勢力大鬥法

離奇浪漫　15歲男偷公車開130km「送女友上學」完美抵達！警傻眼

日本公務員「環遊世界109天」　超慘下場曝光

為保TikTok不被禁？　美媒：投資方將付3200億給川普政府

iCloud定位找失聯女友！　泰男開門驚見「她陳屍衣櫃」

日本OL遭逼吃「蟲蟲火鍋」！恐怖職場霸凌　44歲男高層被逮

目標是癱瘓南韓！北韓狂射10枚「可掛核彈頭」火箭砲　打臉川普示愛

川普稱「伊朗被徹底擊敗」想談判！　霸氣反酸：我不會接受

日86歲老翁「掐死92歲妻」！　心酸原因曝：我死了沒人照顧她

快訊／恐怖情人鐮刀割頸殺死女友裁定收押

千黛亞「類新娘」造型優雅大氣　大花洋裝《慾望城市》凱莉也穿過

祖雄2歲女初見印度人嚇到尖叫　他機會教育被讚「完美示範」

快訊／96歲德國「哲學大師」哈伯瑪斯過世

Infiniti旗艦休旅車「QX80傳將推高性能版」！600匹馬力限量600輛

直擊／李泳知真的瘦了！短裙秀逆天長腿　唱這首突摔麥全場尖叫

川普伊朗戰爭「退場劇本」曝光！　白宮三派勢力大鬥法

Andy飛泰國獨旅考慮定居　吐真實心聲：感覺快死掉了

3縣市深夜低溫特報！氣象署示警：恐出現10度以下低溫

直擊／半個演藝圈都來了！　巫啟賢開唱「台下全是大咖」1件事打破慣例

鄭智善證實來台灣開店！　透露「賣炸醬麵和炒碼麵」

國際熱門新聞

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

快訊／北韓一口氣狂射「10枚彈道飛彈」

川普公開炸哈爾克島畫面！控制伊朗90%石油

快訊／美駐伊拉克大使館遭襲　畫面曝光

美證實：5萬美軍參戰伊朗！

川普稱「伊朗被徹底擊敗」想談判！

日本公務員「環遊世界109天」　超慘下場曝光

伊朗飛彈轟沙烏地　美軍「5架加油機」受損

美軍「避開石油庫」摧毀哈爾克島飛彈、水雷

海灣4國淪戰區　沙烏地攔截19架無人機

美政府祭「3.2億懸賞金」尋伊朗高層情報

更多熱門

相關新聞

拋新北「彩色瓢蟲」公車引熱議　李四川：AI生成的大家快樂一下

拋新北「彩色瓢蟲」公車引熱議　李四川：AI生成的大家快樂一下

國民黨新北市長參選人李四川13日在臉書拋出第一個政見，提議新北的「新巴士」可以塗裝成五顏六色的瓢蟲，不只能創造城市的特色，還會給人好心情。不過這樣的提議，在網路上引發兩極評論。李四川今（14日）受訪時表示，「大家快樂一下，用AI生成的，謝謝」。

公車高速轉彎窗戶竟噴碎　女乘客彈出車外亡

公車高速轉彎窗戶竟噴碎　女乘客彈出車外亡

即／三軍總醫院內公車自撞！10人緊急送醫

即／三軍總醫院內公車自撞！10人緊急送醫

公車門故障　男乘客手動幫開關

公車門故障　男乘客手動幫開關

即／台南14歲少年騎單車疑自撞電桿　送醫不治

即／台南14歲少年騎單車疑自撞電桿　送醫不治

關鍵字：

公車德國少年

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

即／單攻西巒大山失聯5天　尋獲遺體

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

門診飄出腫瘤味！她一張嘴「右邊全都是」醫心涼了

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

日本人「愛上台灣1美食」！一票台人愣：這什麼

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

即／42歲女遭情殺「兒招魂1次就聖筊」

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面