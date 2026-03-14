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川普伊朗戰爭「退場劇本」曝光！　白宮三派勢力大鬥法

▲白宮內部出現三大勢力角力：經濟與政治顧問主張縮小戰事、鷹派強硬派要求持續施壓、民粹派反對長期戰爭，使川普立場反覆。。（圖／路透）

▲白宮內部出現三大勢力角力，使川普立場反覆。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

白宮內部正上演一場錯綜複雜的權力角力，直接左右美國總統川普對伊朗戰爭的公開立場。隨著衝突擴散至整個中東，幕僚們正就何時以及以何種方式宣布勝利展開激烈討論。

根據路透報導，川普顧問及親近決策圈的消息人士透露，部分官員警告川普，美以聯手對伊朗發動的攻擊，導致汽油價格飆升，恐引發政治代價；然而，另一派勢力則敦促他維持對伊朗首都德黑蘭的攻擊。

川普去年重返白宮時，曾承諾避免「愚蠢」的軍事干預，但兩週前他卻讓國家陷入了一場動搖全球金融市場並擾亂國際石油貿易的戰爭。

白宮內部目前主要三大勢力：

經濟與政治顧問（主張收手）：以白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）及財政部官員為首。他們擔心油價衝擊會侵蝕國內對戰爭的微弱支持，敦促川普縮小勝利定義，釋放行動即將結束的信號。

國會鷹派（主張持續施壓）：包括共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）與柯頓（Tom Cotton）（Tom Cotton）。他們認為美國必須徹底阻止伊朗獲得核武，並對美軍受襲做出強力回應。

民粹主義陣營（反對長期戰爭）：以前白宮首席策略長巴農（Steve Bannon）與前《福斯新聞》主持人卡爾森（Tucker Carlson）為代表，他們公開與私下都一直敦促川普及其高階幕僚，避免被捲入另一場持久的中東衝突。

一名川普顧問直言：「他（川普）讓鷹派相信行動在持續，讓市場相信戰爭快結束，同時讓他的基本盤相信衝突不會升級。」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普前後矛盾話語，引全球市場震盪。（圖／路透）

訊息混亂：從「我們贏了」到「完成任務」

川普近日的公開言論顯得反覆。他在週三的肯塔基州造勢集會上先是宣稱「我們贏了」，隨後又改口說：「我們不想過早撤離，對吧？我們必須完成這項工作。」

這種矛盾的訊息讓能源市場劇烈波動。儘管美以空襲已重創伊朗海軍及彈道飛彈庫，但伊朗仍持續在荷姆茲海峽攻擊船隻。

以為可以複製「委內瑞拉經驗」

報導指出，川普對伊朗戰事的預期，部分源於今年1月3日突襲委內瑞拉並逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）的快速軍事成功。當時的行動讓美國迅速掌握該國石油資源。然而，幕僚私下透露，伊朗是一個武器更精良、政權更穩固的對手，難以複製委內瑞拉的模式。

戰爭退場結局的辯論

目前白宮正在討論一種「退場機制」：由川普宣布軍事目標已達成，隨後將重點轉向制裁、威懾與談判。但消息人士強調，並非所有幕僚都認同此方案。

隨著11月期中選舉臨近，若荷姆茲海峽的封鎖導致美國油價持續攀升，川普將面臨更大的政治壓力，必須在「維持對伊朗的攻勢」與「應對汽油價格飆升」間取得平衡。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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