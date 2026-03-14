花蓮2騎士車禍慘摔！1人1車「噴進排水溝」　撞擊畫面全場看傻

▲花蓮車禍2人慘摔。（圖／翻攝YouTube／Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）



記者柯振中／綜合報導

花蓮縣吉安鄉日前發生一起恐怖車禍，2名機車騎士行經北安街162巷、慶豐四街口時發生碰撞，導致2人雙雙慘摔，還有1人、1車直接掉進旁邊的溝圳，恐怖的畫面曝光，令許多網友不禁捏了把冷汗。

驚悚瞬間 人車慘噴溝圳

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」分享一段行車紀錄器影片，畫面當中可以看見，該路段有閃光燈號誌，提醒用路人行經時要減速慢行、注意來車。

▼花蓮車禍2人慘摔。（圖／翻攝YouTube／Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）



怎料2名騎士行經該路段的交叉口時，沒有注意到來車，接著便發生碰撞，導致2人雙雙慘摔。其中一名騎士發生碰撞以後因慣性影響，整個人滑進了一旁的溝圳，還有一輛機車也直接掉了進去，畫面十分驚險，嚇得其他用路人趕緊放慢車速。

網看傻眼 無視號誌釀禍

畫面曝光後受到大量討論，不少網友傻眼表示，「一個是人下去車還在，一個是車下去人還在」、「愈不起眼的農田小路，愈是有不看路橫衝直撞的」、「經過這種沒號誌的路口，不停也不看的遲早都會出事」、「『閃紅燈』和『閃黃燈』：很會～你們就繼續無視我嘛」、「這種不願意慢一點或停下，過路口真的是早晚會碰在一起。」

▼花蓮車禍2人慘摔。（圖／翻攝YouTube／Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）



後續警方到場處理事故，確認雙方均有駕照、無酒駕情事，肇事原因仍待後續釐清。花蓮警方也提醒，用路人行經路口時，務必提高警覺、主動減速慢行、觀察來車，確保行車安全。