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皮克敏紅什麼？全台掀「散步潮」！一票大推：連我媽都開始運動了

▲▼皮克敏。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

▲皮克敏手遊在台灣爆紅，玩家只要走路就能種花、收集可愛皮克敏角色，還能增加日常運動量。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

網搜小組／董美琪報導

皮克敏在紅什麼？2026年2月初攻上免費遊戲排行冠軍寶座的《Pikmin Bloom》（皮克敏）手遊，近幾個月在台灣暴紅，掀起全民散步熱潮，這款「走路種花」的遊戲，在Threads、Instagram上討論度極高，吸引許多玩家日常走路、種花、打蘑菇，讓許多人覺得很舒壓，還可以多走路增進健康，甚至有網友爸媽下載後，都主動出門散步，也引起廣泛討論。

▲▼皮克敏。（圖／翻攝自App Store）

▲皮克敏登下載冠軍。（圖／翻攝自App Store）

《Pikmin Bloom》（皮克敏）是任天堂經典IP《Pikmin》系列的延伸作品，2021年由任天堂與「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）開發商、美國軟體業者Niantic合作推出。遊戲核心玩法就是「走路」邊散步邊種花、收集角色，玩家只要帶著手機外出，系統就會在背景自動計算步數，沿路種花、培養皮克敏，甚至能與附近玩家一起合作挑戰任務。

▲▼皮克敏。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

▲皮克敏。（圖／翻攝自Threads／Pikmin Bloom 中文官方帳號）

與多數手機遊戲不同，《Pikmin Bloom》（皮克敏）幾乎沒有競爭壓力，也不需要長時間盯著螢幕操作，只要日常通勤、散步或逛街，就能累積步數、收集不同造型的皮克敏，被形容為「把城市變成遊戲地圖」，甚至還有人改變生活習慣。

▲▼阿滴、魚乾開揪「皮克敏」散步趴！大頭照太像被認出…總步數驚人。（圖／翻攝自IG）

▲阿滴、魚乾開揪「皮克敏」散步趴，總步數驚人。（圖／翻攝自IG）

有網友留言表示，「幫家人下載後，原本不喜歡運動的爸媽，現在會出門走路種花。」也有人分享每天走路蒐集角色，瘦了2公斤。不過也有玩家指出，遊戲部分玩法仍存在困擾，例如「搶蘑菇」活動人數常常爆滿，「若住市區的搶蘑菇太難」。另有玩家提到遊戲耗電量較高。

儘管如此，許多玩家「皮克敏」魅力在於可愛角色與玩遊戲的節奏，例如「紫皮胖胖圓圓超可愛」、「最喜歡岩石皮克敏」、「朋友們會設鬧鐘一起打蘑菇」。隨著「皮克敏」風潮興起，加上遊戲「走路就能玩」的設計，已讓不少玩家找到出門走路的動力。

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