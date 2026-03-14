風雨中最暖身影！78歲翁雙腳抽筋困山路　瑞芳警陪走助搭車返家

▲雨中步履蹣跚！老翁雙腳抽筋困山路，瑞芳警暖心陪走下山。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳山區日前午後突降大雨，一名78歲老翁步行下山途中，因雙腳抽筋無法繼續前行，只能在道路旁苦撐，情況相當危險。警方巡邏時接獲通報後立即趕赴現場，發現老翁全身已被雨水淋濕，且行動困難，隨即陪同其慢慢下山，並護送至瑞芳火車站協助購票搭車返家。員警在風雨中的暖心陪伴，不僅化解危機，也讓民眾深受感動。

瑞芳山區日前午後降下一場大雨，瑞芳派出所員警童皓揚、柯宏霖在巡邏勤務中接獲通報，指稱山區道路旁有一名老翁疑似行動困難，需要協助。員警獲報後立即趕赴現場查看，及時伸出援手，協助老翁安全返家。

警方到場後發現，該名78歲王姓老翁因身體不適步履蹣跚，獨自站在道路旁避雨，衣物早已被雨水浸濕，而一旁車輛不時呼嘯而過，情況相當危險。經員警關心詢問得知，老翁原本步行下山準備前往車站搭車返家，途中卻因雙腳突然抽筋無法繼續行走，只能在路邊苦撐等待。

考量老翁安全，員警立即陪同其慢慢步行下山，並護送至瑞芳火車站休息，同時協助購買車票，讓老翁能順利搭乘火車返家。過程中員警耐心關懷與陪伴，也讓老翁在風雨中感受到滿滿溫暖。

瑞芳警分局長高繼鴻表示，巡邏勤務除了維護治安與交通秩序，也肩負為民服務的重要責任。這次看似平凡的勤務，在大雨中化為守護民眾安全的暖心行動，民眾對員警的即時協助深表感謝，也為這段風雨中的相遇留下溫暖註記。