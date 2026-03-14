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直擊／8萬人塞爆高雄港！號誌燈也變喬巴　《航海王》遊行「全球唯一拉布現身」

記者蕭采薇／高雄報導

超人氣真人版影集《航海王》第2季已於全球火熱上線！為了迎接草帽海賊團迎戰更殘酷的全新敵人，14日在高雄港盛大舉辦了台灣獨家「媽祖護航！草帽海賊大遊行」。這場將動漫冒險精神與台灣在地信仰完美結合的跨界盛典，不僅是全球「唯一一場」實體遊行，「巨鯨拉布」也是台灣限定。狂吸超過8萬名海賊迷塞爆港都街頭，超狂人潮讓高雄港瞬間化身為偉大航道的冒險起點！

▲《航海王》「媽祖護航！草帽海賊大遊行」吸引超過8萬人朝聖。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》第2季「媽祖護航！草帽海賊大遊行」萬人簇擁梅利號場面壯觀。（圖／Netflix提供）

全球唯一實體遊行！媽祖護航黃金梅利號震撼啟航

這場轟動全球的《航海王》實體應援活動，在媽祖的護航祝福下熱血展開，象徵著守護草帽一行人乘風破浪、航行平安。遊行隊伍自海邊路與成功二路交叉口浩蕩出發，由承載無數回憶的經典船隻「黃金梅利號」（前進梅利號）率先領航，周圍更精心佈置了拍打的海浪特效，彷彿真的航行在偉大航道上。

▲《航海王》「媽祖護航！草帽海賊大遊行」吸引超過8萬人朝聖。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》「媽祖護航！草帽海賊大遊行」吸引超過8萬人朝聖。（圖／Netflix提供）

緊跟在後的是第2季全新登場的好友「巨鯨拉布」，這座全球唯一的拉布充氣裝置一現身，立刻引發全場瘋狂尖叫。此外，巨人族戰士布洛基與東利，以及面積高達24平方公尺的巨型海軍旗也震撼登場，壯觀畫面讓外圍民眾的相機快門根本停不下來。

▲《航海王》「媽祖護航！草帽海賊大遊行」吸引超過8萬人朝聖。（圖／Netflix提供）

▲草帽海賊團、黃金梅利號、巨鯨拉布與巨人登台，高雄港成為熱鬧的海賊嘉年華。（圖／Netflix提供）

千人變裝塞爆碼頭！草帽海賊團加碼驚喜登台

除了超巨型的震撼裝置，現場更湧入超過千名粉絲精心變裝朝聖！從基本的草帽、海賊旗，到完美還原魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士，甚至連羅賓、艾斯與Mr. 13等經典角色都應有盡有。

▲《航海王》「媽祖護航！草帽海賊大遊行」吸引超過8萬人朝聖。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》「媽祖護航！草帽海賊大遊行」，是全球唯一一場實體遊行。（圖／Netflix提供）

當遊行隊伍最終抵達高雄港16、17號碼頭時，整個港邊瞬間變成超大型的海賊嘉年華。最讓粉絲驚喜萬分的是，舞台上竟無預警出現草帽海賊團的五位核心成員，以及備受全球喜愛的喬巴登台帶來超嗨表演，將現場的狂熱氣氛推向最高潮。

▲《航海王》「媽祖護航！草帽海賊大遊行」吸引超過8萬人朝聖。（圖／Netflix提供）

▲活動現場更有萌寵薩摩耶與梅花鹿戴上屬於《航海王》角色裡的經典裝飾。（圖／Netflix提供）

超萌彩蛋藏市區！高雄號誌燈驚見喬巴慌張身影

雖然萬人響應的大遊行是今日限定，但沒參加到的粉絲也別難過，因為現在的高雄市區已經佈滿了滿滿的《航海王》彩蛋！只要過馬路時抬頭一看，就會驚喜發現高雄的行人號誌燈變成了超萌的喬巴身影。

▲《航海王》「媽祖護航！草帽海賊大遊行」吸引超過8萬人朝聖。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》第2季草帽海賊團於舞台上熱血演出。（圖／Netflix提供）

而害羞的喬巴為了閃避熱情人群，也在高雄各處的捷運站與大馬路上留下了慌張的足跡，等著粉絲們低頭尋寶。隨著Netflix真人版《航海王》第2季在全球獨家熱播，草帽海賊團將踏上更多未知島嶼，粉絲們快跟上腳步，一起見證這場笑淚交織的偉大冒險！

▲《航海王》「媽祖護航！草帽海賊大遊行」吸引超過8萬人朝聖。（圖／Netflix提供）

▲喬巴主題行人號誌燈」遍佈高雄街口，提醒行人應留意來往車輛。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》「媽祖護航！草帽海賊大遊行」吸引超過8萬人朝聖。（圖／Netflix提供）

▲喬巴主題行人號誌燈」遍佈高雄街口，提醒行人應留意來往車輛。（圖／Netflix提供）

《航海王》第2季「喬巴主題行人號誌燈」

紅綠燈總面數：共30面

設置時間：即日起持續至3/31（二）

設置地點：

海邊 / 苓南前路口

海邊 / 永平路口

海邊 / 青年路口

海邊 / 英雄路口

海邊 / 五福路口

五福 / 公園路口

大勇 / 公園路口

七賢 / 蓬萊路口

▲《航海王》「媽祖護航！草帽海賊大遊行」吸引超過8萬人朝聖。（圖／Netflix提供）

▲害羞的喬巴為了閃避人群，慌張地在高雄各處現身，不管在捷運、大馬路上，低頭都能發現喬巴足跡。（圖／Netflix提供）

《航海王》第2季「喬巴足跡」

設置足跡數量：共8處

設置時間：即日起至喬巴足跡消失為止

設置地點：

海邊 / 苓南前路口

海邊 / 永平路口

海邊 / 青年路口

海邊 / 英雄路口

海邊 / 五福路口

五福 / 公園路口

大勇 / 公園路口

七賢 / 蓬萊路

《航海王》第2季「偉大的航道」主題裝置

活動地點：高雄港16號碼頭

活動時間：

3/14（六）將持續至20:00

3/15（日）10:00-18:00

影集裝置：黃金梅利號、喬巴、巨鯨拉布、小花園巨人

備註：影集裝置將於現場提供一般民眾與粉絲打卡拍照

 
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