新北景觀樹木修剪認證課程　即日起開放報名3／18截止

▲透過景觀樹木修剪實務練習，避免不當修剪對樹木造成傷害。（圖／新北市景觀處提供，下同）



記者郭世賢／基隆報導

為提升城市樹木修剪專業品質與職業安全衛生管理，新北市景觀處「115年度景觀樹木修剪認證」第1梯次教育訓練暨考試，將於3月25日至26日舉行，即日起開放報名。課程特邀專家講授法規與職安，並新增實務練習與觀摩環節，提升學員專業技能與合格率。歡迎相關從業人員踴躍參與，共同為城市景觀與環境永續努力。

新北景觀處表示，市府透過每年開辦樹木修剪相關課程以培育並提升人員之技能基礎，除開設樹木基礎理論等核心單元，今年更特別邀請台灣省園藝技師公會許文燦監事講授職業安全衛生管理與新北市樹木保護自治條例等課程，藉由實務上常見之裁罰案例，務實化實際執行面向，讓學員能更直觀的理解法規界線，建立正確的修剪觀念。

▲景觀樹木修剪透過系統化教育訓練與嚴謹認證制度。

另在術科訓練部分，今年更提供每一位受訓學員於學科測驗期間無論合格與否，皆可參加綠第景觀呂芳昇經理主講「景觀樹木修剪實務練習」等課程，現場將有專業人員親自指導提醒正確修剪方式，以提升學員專業修剪能力，隔日的術科測驗流程亦開放學員觀摩，讓學習成效最大化，從中進而增加學員合格率。

新北市今年景觀樹木修剪訓練認證每年4梯次（含補考），每梯次招收110人，各機關或廠商報名以錄取2人為原則，額滿為止。第1梯次報名時間自即日起至3月18日止，民眾可透過網路報名、傳真或電話方式辦理。景觀處提醒，學員須依規定攜帶身分證明文件及相關應試用品，術科測驗須自備安全帽、護目鏡、工作服、反光背心、工作鞋、手套及修剪工具等裝備，以維護自身與現場安全。

景觀處林俊德處長表示，透過系統化教育訓練與嚴謹認證制度，期能強化第一線修剪人員專業素養，落實正確修剪觀念，避免不當修剪對樹木造成傷害，進一步提升城市景觀品質與公共安全。誠摯邀請相關從業人員把握機會參與，共同為城市綠意與永續環境盡一份心力，各項認證課程資訊歡迎至新北市景觀處官網瀏覽。