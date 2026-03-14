戰友急返台！馬防部2官兵自願輪流照顧他爸　鄉長目睹一幕深受感動

▲馬祖一名官兵因急事返台，兩名同袍主動到醫院照顧他的重度身障父親，輪流餵飯陪病。（圖／翻攝自Facebook／AI生成／林志東）



記者董美琪／綜合報導

連江縣南竿鄉長林志東平時習慣不定時到縣立醫院探視住院鄉親。農曆年節前，他前往縣立醫院關心病患，看見一群馬防部士兵，輪班照顧同袍的父親，讓他相當感動，並將過程寫下來，「這就是軍中最美的風景，世間有情，人間有愛。向這群盡忠職守、又有情有義的馬防部弟兄，致上最高的敬意」。

林志東發文表示，當天他敲門進入病房後，眼前的畫面讓他停下腳步。一名年輕男子正耐心地一口一口餵食躺在病床上的長者，另一名年輕人則在一旁陪伴照看。兩人身形結實、氣質沉穩，看起來不像當地居民，反而像是軍中弟兄。

經詢問後才得知，兩人都是馬祖防衛指揮部支援營補給連的官兵，而病床上的長者其實不是他們的父親，而是軍中同袍的父親。原來這名同袍因有緊急事情必須返回台灣本島處理，兩名弟兄便主動接下照顧長輩的責任，輪流到醫院陪伴與照料，讓戰友能安心處理家務。

據了解，這位官兵平時為照顧重度身心障礙的父親，去年10月特地將父親從高雄美濃接到南竿同住，一邊服役，一邊就近照料父親生活起居。當時他也曾到南竿鄉公所申請協助入住縣醫護理之家，公所在受理後依規定協助辦理住院養護補助，希望減輕父子兩人的生活負擔。

林志東表示，看到兩名官兵將戰友的父親當成自己家人般細心照顧，讓人十分感動，並深感敬佩。他認為，這份「袍澤情誼」正是軍中最動人的風景，也展現了守望相助的人情溫度。

林志東說，希望透過這段故事，向這群在崗位上盡忠職守、同時又充滿情義的馬防部弟兄表達敬意，也讓更多人看見軍人之間彼此扶持的真摯情誼。