台南特搜36小時不間斷演練　攜手嘉義特搜強化救援量能

▲台南市特種搜救隊在永康砲校進行36小時不間斷實兵演練，強化救援能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化城市搜救量能並配合內政部消防署特種搜救隊辦理各級搜救隊伍能力分級（NAP）檢測及符合INSARAG重型搜救隊伍標準，台南市特種搜救隊於3月14日至16日，在永康陸軍砲兵訓練指揮部（永康砲校）舉辦36小時不間斷搜救演練，共計150人參與。

人員包含台南特搜人員、義消特搜、台南市結構技師公會、台南市立安南醫院、奇美醫院、台南市獸醫師公會及嘉義縣特搜編組等單位，共同投入高強度實兵訓練。

此次演練依重型搜救隊伍能力規範設計，訓練內容涵蓋指揮管理、搜索救援、支撐破壞、醫療處置及後勤補給等五大主軸，全面驗證搜救隊伍在災害情境下自給自足運作、裝備整備與後勤支援能力。演練同步在兩處場域展開任務行動，模擬大規模地震造成多點建築倒塌的複合型災害情境。

為提升演練擬真程度，現場導入擬真傷妝技術，模擬壓傷、撕裂傷等不同傷情，讓醫療組在災害環境中進行傷勢判斷與緊急處置訓練，藉由情境式演練檢視醫療救援與現場協調能力。演練首日，台南市消防局長楊宗林也前往現場關心整備與任務執行情形，並向參與人員表達勉勵。

此次演練特別結合嘉義縣特種搜救隊40人共同參與，透過跨縣市協同訓練，強化區域資源整合與合作效率，使演練情境更貼近實際救災需求。由於今年7月至8月期間，台南市特搜隊、嘉義縣特搜隊與新竹市特搜隊將共同參與國際人道救援輪值任務，因此本次演練也被視為跨縣市合作的重要前哨訓練。

台南市長黃偉哲表示，「整合區域資源與提升合作效率」是此次訓練的重要目標，透過局處協調與場地媒合，展現市府團隊橫向合作與資源整合能力，並藉由跨縣市合作機制促進搜救經驗交流，進一步提升區域防救災韌性。

消防局長楊宗林指出，台南市特種搜救隊過去曾多次投入重大災害救援行動，包括0403花蓮地震、0121楠西地震及花蓮馬太鞍洪災等任務，實際參與倒塌建築物搜索與受困人員救援，累積豐富實務經驗。未來將持續依循國際城市搜救標準，在安全管理、搜索救援、醫療支援與後勤補給等面向持續精進，建立兼具國際接軌與在地適應能力的專業救災隊伍。

消防局表示，此次演練場域由地政局協助提供永康陸軍砲兵訓練指揮部拆遷區域，打造鋼筋混凝土破壞面、狹小空間受困模擬與多層堆疊結構等高擬真倒塌環境，透過長時間壓力測試與實境訓練，讓搜救人員在接近真實災害情境中累積寶貴救援經驗，提升整體應變能力。