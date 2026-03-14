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紐西蘭商工辦事處副代表訪台南新藝獎　見證台紐藝術文化交流

▲台南新藝獎邀請紐西蘭藝術家John Vea參展，並於節點藝術空間舉辦個展開幕茶會。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南新藝獎邀請紐西蘭藝術家John Vea參展，並於節點藝術空間舉辦個展開幕茶會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南新藝獎」持續拓展國際藝術交流，本屆特別邀請來自紐西蘭的藝術家John Vea參展，14日在節點藝術空間舉辦個展開幕茶會，台南市文化局長黃雅玲與紐西蘭商工辦事處副代表Ms. Renee Bates到場出席，共同見證台紐藝術文化交流的重要時刻。

透過國際藝術家的參與與跨國機構的支持，台南新藝獎展現當代藝術的多元視角，也持續深化台南與國際之間的文化連結。

▲台南新藝獎邀請紐西蘭藝術家John Vea參展，並於節點藝術空間舉辦個展開幕茶會。（記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，邁入第14屆的「2026台南新藝獎」自3月12日至4月12日展開，持續以發掘「下一個藝術新星」為核心精神。今年除了邀集國內新銳藝術家參展，也透過國際邀展機制邀請4位海外藝術家參與展覽，讓台南成為串聯在地文化與全球藝術的重要平台。

其中定居於紐西蘭基督城的藝術家John Vea，創作橫跨雕塑、錄像與行為藝術，長期關注太平洋區域的勞動、移民與城市士紳化（gentrification）等議題。他擅長從日常生活互動中蒐集故事，並透過「重演」方式呈現，讓西方主流敘事之外的聲音得以被看見。John Vea曾參與多項國際重要展覽，包括2024年釜山雙年展與2017年檀香山雙年展，目前任教於坎特伯雷大學。

▲台南新藝獎邀請紐西蘭藝術家John Vea參展，並於節點藝術空間舉辦個展開幕茶會。（記者林東良翻攝，下同）

此次在節點藝術空間展出的作品《樹蔭下的華氏96度》，是一件長時間錄像行為表演作品，透過身體與空間互動，探討無常與流動性，以及勞動與庇護之間交織的關係，同時回應太平洋文化中關於遷移與生活韌性的議題。

▲台南新藝獎邀請紐西蘭藝術家John Vea參展，並於節點藝術空間舉辦個展開幕茶會。（記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，台南新藝獎多年來透過畫廊與藝術空間串聯展覽機制，逐步建立起台南與國際藝術交流的網絡。今年在紐西蘭商工辦事處的支持下促成藝術家來台參展，不僅讓國際藝術家與台灣藝術社群展開交流，也讓觀眾透過展覽看見不同文化背景下的創作觀點，為城市帶來更開放且多元的藝術對話。

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