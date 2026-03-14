失蹤38天「健康」牙斷頭裂慘死　動保團體帶狗屍抗議...飼主神隱

記者唐詠絮／彰化報導

今年2月初震驚社會的彰化市虐狗案，歷經38天的搜尋，今(14日)傳出詭異失蹤的1歲大白色母杜告犬「健康」，在靠海隱密草叢內被尋獲，但已成一具腐屍，且頭骨破裂、左邊牙齒遭打落，死狀極為悽慘。當動保團體帶著遺體要前往飼主家討公道時，飼主拉下鐵門，避不見面。

▲健康失蹤38天死狀悽慘動保人士前往飼主家。（圖／民眾提供）

回顧案情，一段虐狗影片在網路瘋傳。畫面中，「健康」2/5日遭飼主用繩索瘋狂抽打頭部，淒厲哀嚎聲讓周遭的鄰居不捨。彰化縣動物防疫所隨即介入，認定飼主虐待情節嚴重，依《動保法》重罰3萬元。但飼主對愛犬去向交代不清，一下說送人，一下又說跳車逃逸，說詞反覆啟人疑竇。

▲健康失蹤38天死狀悽慘。（圖／民眾提供）

儘管官方搜索未果，民間愛狗人士仍不放棄，甚至死也要見到屍體．懸賞30萬元尋找。今日，新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長與近20名來自全台各地的民眾，主動前往伸港鄉六股圳抽水站附近搜尋，不料在隱蔽草叢中發現一具殘缺不全的白骨。根據現場遺留的白毛、牙床以及明顯破裂的頭蓋骨，幾乎可確認就是慘遭虐打的「健康」，愛媽們當場落淚：「牠的牙齒幾乎被打光了，頭骨也裂了，到底是什麼深仇大恨！」

下午4點多，動保人士帶著「健康」的遺體前往飼主家，希望還給狗狗一個公道，沒想到飼主不僅不開門，甚至拉下鐵門拒絕面對。儘管屋外怒吼「健康找到了」、「出來面對！」將近一小時，警方也到場維持秩序，飼主依舊不為所動，「我們一定會為健康討回公道，下一步將到監察院陳情！」目前遺體已經交由禮儀社冰存。

▲健康失蹤38天死狀悽慘動保人士前往飼主家。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

彰化縣動防所表示，已接獲通報並積極聯繫動保團體，希望能將犬隻遺體送交獸醫檢驗單位確認身分。如果確認是「健康」，且查明飼主涉及《動物保護法》第25條虐待或傷害動物致死，將依法移送司法機關偵辦。動防所強調，對任何虐待動物行為絕不寬貸，也呼籲民眾即時通報，共同阻止悲劇發生。