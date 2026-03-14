27歲妙齡女遺失皮夾信用卡！慘遭盜刷6萬　金門警全面追查

▲金門女子遺失皮夾信用卡遭盜刷6萬元，警方已查獲相關人證，全案正依法偵辦中。（圖／金門縣警察局金城分局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門地區近日傳出信用卡盜刷案件，一名年約27歲的女子不慎遺失皮夾，事後發現放置於皮夾內的信用卡遭不明人士持用消費，隨即向警方報案求助。警方受理後立即展開調查，目前已查獲相關人證，全案正依法偵辦中。

警方表示，該名女子日前不慎遺失皮夾，皮夾內含信用卡及多項證件。事後發現信用卡出現非本人使用的消費紀錄，遭他人盜刷近新台幣6萬元，於是向警方報案請求協助。警方接獲報案後立即展開調查，調閱相關地點監視器畫面及消費紀錄，積極追查涉案人員行蹤。

經警方追查，目前已掌握相關人證，案件正持續偵辦中。由於本案仍在調查階段，基於偵查不公開原則，警方表示相關細節暫不便對外說明，後續將持續深入釐清案情，並依法追究涉案人員相關刑責，以維護民眾財產安全。

警方也提醒，民眾外出時應提高警覺，並妥善保管隨身財物，如有不慎遺失皮夾或信用卡，應於第一時間向發卡銀行辦理掛失止付，並儘速向警方報案處理，以降低遭不法人士盜刷的風險，更避免擴大財務損失。

金城警分局長周宏璘同時呼籲，民眾若拾獲他人遺失的皮夾或相關物品，應儘速送交警察機關或相關單位處理，切勿占為己有，以免觸犯法律，共同維護良好的社會秩序與地方治安。