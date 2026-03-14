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甜美陸研究生長期便血「患大腸癌晚期」　她苦笑：起初以為是痔瘡

▲李雅平患上大腸癌晚期。（圖／翻攝自微博）

▲李雅平患上大腸癌晚期。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國雲南一名女孩李雅平在考上研究所後不久，被診斷出大腸癌晚期，而母親也在此前確診乳腺癌晚期。她坦言，起初長期血便以為只是痔瘡，沒想到這麼嚴重。面對接連的打擊，目前她選擇透過成為直播網紅，並帶貨籌措醫療費，希望讓自己保持忙碌、繼續向前。

據《封面新聞》報導，李雅平在考研後，於2025年7月收到雲南大學研究生錄取通知書，但同年被確診為大腸癌晚期，目前已接受13次化療。更早之前，2024年10月，她的母親也被診斷為乳腺癌晚期，母女兩人都在雲南省腫瘤醫院接受治療。

▲李雅平透過直播帶貨，賺取醫療費。（圖／翻攝自微博）

▲李雅平與母親一同化療。（圖／翻攝自微博）

李雅平回憶，自己在確診前曾長期出現便血與腹痛症狀，一直以為只是痔瘡，因此沒有及時就醫檢查，直到病情惡化才確診為直腸癌晚期。醫師指出，臨床上超過60%的直腸癌患者早期會被誤認為痔瘡，而年輕患者延誤治療的比例更高達75%。

家庭經濟也因此承受巨大壓力。李雅平的父親是一名計程車司機，成為家中主要經濟來源。由於化療副作用導致手腳麻木，她無法像過去一樣騎車擺攤，只好轉而嘗試透過自媒體拍攝影片與直播帶貨，希望能賺取醫療費。

她表示，自己並不是想藉此走紅，只是不想讓自己一直閒著，「一步一步慢慢往前走就好。」在直播過程中，她也認識不少同樣正在與疾病抗爭的粉絲，彼此鼓勵打氣。李雅平坦言，雖然生活遭遇重大考驗，但仍希望保持樂觀態度，努力面對未來。

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