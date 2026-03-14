半年價格翻倍！硬碟成「電子黃金」　陸網調侃：最成功的理財產品

▲儲存裝置價格近期大幅上漲。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

儲存裝置近半年來價格大幅上漲，不少中國消費者直呼「比黃金還誇張」。多款固態硬碟在中國市場價格半年內翻倍，不少網友甚至將其稱為「電子黃金」，引發市場關注。

據《環球網》報導，深圳的王女士表示，她去年8月底以789元（人民幣，下同）購買一塊2TB固態硬碟，如今同款產品價格已上漲至1759元。她原本打算再買一塊用於手機資料備份，卻發現短短半年價格幾乎翻倍。

湖南長沙的江女士也有類似感受，她幾年前購入的一款1TB希捷機械硬碟當時僅299元，如今市面價格已漲至約899元。

電商平台資料顯示，目前閃迪、希捷、三星等品牌的2TB固態硬碟售價普遍在1500元至2400元之間。不少網友在社群平台上調侃，硬碟已成為「年度最成功的理財產品」。

Wind數據顯示，去年8月底至今，現貨黃金價格從3374美元／盎司上升至約5100美元／盎司，漲幅約51%，但部分儲存裝置的漲幅甚至更高。

▲電商平台價格。（圖／翻攝自微博）

深圳華強北一名電腦維修店負責人表示，近期儲存晶片價格大幅上漲，導致手機、電腦擴容價格也隨之調整。例如iPhone 14 Pro擴容256GB約400元，512GB約900元，而且「一天一個價」，報價通常只在當天有效。

中國國家發改委價格監測中心2月28日指出，截至今年1月，記憶體晶片兩大核心產品DRAM與NAND快閃記憶體價格均創2016年有統計以來新高。其中DRAM（DDR4 8Gb）合約平均價格為11.5美元，較2025年9月上漲約83%。

資本市場方面，儲存相關企業股價也明顯上漲。以美股上市的閃迪為例，自去年8月以來股價已上漲超過13倍，截至3月12日收盤報618.82美元。A股市場中，兆易創新近一年漲幅達120%，瀾起科技同期漲幅也超過90%。

分析人士指出，儲存產品價格上漲主要受三大因素影響。首先是AI技術快速發展，AI伺服器對記憶體與儲存需求遠高於傳統伺服器，雲端企業與AI公司大量提前鎖定訂單，擠壓消費級市場供應。

▲不少消費者直呼，硬碟成電子黃金。（圖／翻攝自小紅書）

其次是產能高度集中。全球超過90%的儲存產能掌握在三星、SK海力士與美光三家企業手中，在AI需求爆發下，廠商將產能優先投入利潤更高的企業級產品，例如HBM高頻寬記憶體，使消費市場供給進一步減少。

第三是成本與產業策略變化。儲存裝置已從過去的低價電子配件，逐漸轉變為AI時代的重要基礎資源，再加上新產線建設週期長與原材料成本波動，使價格底部邏輯出現變化。

分析認為，儲存產品短期內大幅回落的可能性不高，未來一年價格大概率仍將在高位震盪。隨著AI需求持續增加與產能釋放有限，市場供需失衡情況可能持續約一年半至兩年。

專家建議，消費者在購買儲存裝置時應依照實際需求理性選擇。若只是跟風升級，可根據預算決定；若電腦或手機容量已不足影響使用，則可能需要接受當前價格水平。