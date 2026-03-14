　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

半年價格翻倍！硬碟成「電子黃金」　陸網調侃：最成功的理財產品

▲。（圖／翻攝自微博）

▲儲存裝置價格近期大幅上漲。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

儲存裝置近半年來價格大幅上漲，不少中國消費者直呼「比黃金還誇張」。多款固態硬碟在中國市場價格半年內翻倍，不少網友甚至將其稱為「電子黃金」，引發市場關注。

據《環球網》報導，深圳的王女士表示，她去年8月底以789元（人民幣，下同）購買一塊2TB固態硬碟，如今同款產品價格已上漲至1759元。她原本打算再買一塊用於手機資料備份，卻發現短短半年價格幾乎翻倍。

湖南長沙的江女士也有類似感受，她幾年前購入的一款1TB希捷機械硬碟當時僅299元，如今市面價格已漲至約899元。

電商平台資料顯示，目前閃迪、希捷、三星等品牌的2TB固態硬碟售價普遍在1500元至2400元之間。不少網友在社群平台上調侃，硬碟已成為「年度最成功的理財產品」。

Wind數據顯示，去年8月底至今，現貨黃金價格從3374美元／盎司上升至約5100美元／盎司，漲幅約51%，但部分儲存裝置的漲幅甚至更高。

▲▼硬碟成電子黃金。（圖／翻攝自微博）

▲電商平台價格。（圖／翻攝自微博）

深圳華強北一名電腦維修店負責人表示，近期儲存晶片價格大幅上漲，導致手機、電腦擴容價格也隨之調整。例如iPhone 14 Pro擴容256GB約400元，512GB約900元，而且「一天一個價」，報價通常只在當天有效。

中國國家發改委價格監測中心2月28日指出，截至今年1月，記憶體晶片兩大核心產品DRAM與NAND快閃記憶體價格均創2016年有統計以來新高。其中DRAM（DDR4 8Gb）合約平均價格為11.5美元，較2025年9月上漲約83%。

資本市場方面，儲存相關企業股價也明顯上漲。以美股上市的閃迪為例，自去年8月以來股價已上漲超過13倍，截至3月12日收盤報618.82美元。A股市場中，兆易創新近一年漲幅達120%，瀾起科技同期漲幅也超過90%。

分析人士指出，儲存產品價格上漲主要受三大因素影響。首先是AI技術快速發展，AI伺服器對記憶體與儲存需求遠高於傳統伺服器，雲端企業與AI公司大量提前鎖定訂單，擠壓消費級市場供應。

▲不少消費者直呼，硬碟成電子黃金。（圖／翻攝自小紅書）

▲不少消費者直呼，硬碟成電子黃金。（圖／翻攝自小紅書）

其次是產能高度集中。全球超過90%的儲存產能掌握在三星、SK海力士與美光三家企業手中，在AI需求爆發下，廠商將產能優先投入利潤更高的企業級產品，例如HBM高頻寬記憶體，使消費市場供給進一步減少。

第三是成本與產業策略變化。儲存裝置已從過去的低價電子配件，逐漸轉變為AI時代的重要基礎資源，再加上新產線建設週期長與原材料成本波動，使價格底部邏輯出現變化。

分析認為，儲存產品短期內大幅回落的可能性不高，未來一年價格大概率仍將在高位震盪。隨著AI需求持續增加與產能釋放有限，市場供需失衡情況可能持續約一年半至兩年。

專家建議，消費者在購買儲存裝置時應依照實際需求理性選擇。若只是跟風升級，可根據預算決定；若電腦或手機容量已不足影響使用，則可能需要接受當前價格水平。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
火腿隊「台灣三本柱」合體！上萬球迷嗨翻
日本公務員「環遊世界109天」　超慘下場曝光
日本教練被問「4比賽哪場比較輕鬆」　渡邊謙失言炎上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

甜美陸研究生長期便血「患大腸癌晚期」　她苦笑：起初以為是痔瘡

半年價格翻倍！硬碟成「電子黃金」　陸網調侃：最成功的理財產品

15歲陸男嘴歪竟是「智齒長到眼窩裡」　母親傻：起初以為吃胖了

賴清德談總統直選30年　國台辦嗆：不管怎選舉都是中國一部分

廣東「熱水燙碗」消毒有效嗎？實驗結果公布！

陸男半年「斗內778萬追直播主」　他發現對方已婚竟提告討錢

鼎泰豐重返北京獲讚「人類之光」　今開幕排隊人潮曝光

中國國航3/30恢復北京平壤直飛　時隔6年復航

陸「草莓凍乾」被曝重金屬鎘超標15倍！　報告還指：20多種農藥

解放軍東莞艦、安慶艦入列東部戰區　現役「055型驅逐艦」達10艘

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

甜美陸研究生長期便血「患大腸癌晚期」　她苦笑：起初以為是痔瘡

半年價格翻倍！硬碟成「電子黃金」　陸網調侃：最成功的理財產品

15歲陸男嘴歪竟是「智齒長到眼窩裡」　母親傻：起初以為吃胖了

賴清德談總統直選30年　國台辦嗆：不管怎選舉都是中國一部分

廣東「熱水燙碗」消毒有效嗎？實驗結果公布！

陸男半年「斗內778萬追直播主」　他發現對方已婚竟提告討錢

鼎泰豐重返北京獲讚「人類之光」　今開幕排隊人潮曝光

中國國航3/30恢復北京平壤直飛　時隔6年復航

陸「草莓凍乾」被曝重金屬鎘超標15倍！　報告還指：20多種農藥

解放軍東莞艦、安慶艦入列東部戰區　現役「055型驅逐艦」達10艘

旅日神卡掰掰！新光「日航聯名卡」5/1退場　下周起寄換新卡

吳文忻鏡頭前宣告：乳癌惡化「轉移腦部」　崩潰痛哭一整晚

戰友急返台！馬防部2官兵自願輪流照顧他爸　鄉長目睹一幕深受感動

日本正妹偶像側拍照「激似新垣結衣」　網看暈：這是AI嗎？

火腿隊「台灣三本柱」合體！官方釋出照片　上萬台灣球迷嗨翻洗版

10萬買虛擬貨幣...面交慘被噴辣椒水　警逮2嫌：其中一個還未成年

《逆愛》田栩寧喊告女網紅　她再曬親密片反擊：你要告我嗎？

日本公務員「環遊世界109天」　超慘下場曝光

直擊／超像！喬瑟夫神還原真人版魯夫　胡椒性轉「最美娜美」爆笑2選1出爐

小宅當道　LG推「二合一洗乾衣機」　Sony開賣「兩件式」環繞家庭劇院

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

大陸熱門新聞

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店 僱媽媽打工每天付100元

47歲男娶82歲婦！　聘金「1000+20顆蛋」登記後不理

洗完衣服飄尿騷味！　竟是「弟媳」搞鬼

25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」

甜美陸研究生長期便血以為痔瘡竟是癌症

賴清德談總統直選30年　國台辦嗆：不管怎選舉都是中國一部分

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

上海夫妻辭職環遊中國 開咖啡車賺油錢邊玩樂

鼎泰豐重返北京獲讚「人類之光」　今開幕排隊人潮曝光

陸「草莓凍乾」被曝重金屬鎘超標15倍

陸男斗內778萬追直播主…發現對方已婚竟提告

又有高官落馬！貴州茅台副總經理蔣焰被查

15歲陸男嘴歪竟是「智齒長到眼窩裡」

更多熱門

相關新聞

飛美掃貨！買10顆硬碟送紐約5天4夜　價差曝

飛美掃貨！買10顆硬碟送紐約5天4夜　價差曝

買硬碟順便出國度假，竟然還能倒賺一筆？英國一名網友近期發現，國內硬碟（HDD）價格漲到令人難以接受，經過計算後發現，直接飛往美國購買10顆大容量硬碟，即使算上來回機票、住宿費與零用錢，竟然比在英國當地購買還要便宜2000 美元（約新台幣6.5萬元）。

檢方嗆柯文哲「有擔當就解釋小沈1500」

檢方嗆柯文哲「有擔當就解釋小沈1500」

柯P硬碟隱私全翻光　檢還原公開理由

柯P硬碟隱私全翻光　檢還原公開理由

誤丟244億比特幣　他想挖垃圾場遭拒

誤丟244億比特幣　他想挖垃圾場遭拒

整個高雄都是「攝影棚」　變態狼交保繼續拍

整個高雄都是「攝影棚」　變態狼交保繼續拍

關鍵字：

硬碟硬盤儲存裝置電子黃金

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

即／單攻西巒大山失聯5天　尋獲遺體

日本人「愛上台灣1美食」！一票台人愣：這什麼

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

即／42歲女遭情殺「兒招魂1次就聖筊」

台中女遭男友砍殺傷重不治　

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面