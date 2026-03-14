打造綠色城市　張善政偕企業植樹推動國產材永續利用

▲桃園市長張善政與企業代表共同種下台灣欒樹、流蘇等樹苗，以實際行動響應環境永續。（圖／桃園市政府提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

2026年桃園市植樹節活動14日在龍潭區三坑自然生態公園舉行，張善政市長與多家企業代表共同種下台灣欒樹、流蘇等樹苗，以實際行動響應環境永續。其中，台灣重電產業龍頭華城電機更是連續10年響應，並攜手許憲樑社福基金會提供1000份紀念品給民眾以發票兌換，並將募集發票全數捐予弱勢團體。

張善政指出，樹木不僅具有綠化環境的功能，同時也是重要的碳匯資源。當林木生長到一定樹齡後，透過適當的林業經營與更新，可讓森林持續維持良好的固碳能力，並將木材轉化為各類產品加以利用。因此，市府也積極推動國產材利用，也鼓勵更多公共設施與生活用品採用國產木材，讓森林資源形成永續循環。植樹是關心環境的開始，當人們親手種下樹木後，往往會開始關注樹木的生長與周遭生態，進而培養守護自然環境的意識。

▲首次展示國產材課桌椅成果，相較塑膠製作的課桌椅，具有低碳足跡、碳貯存及友善環境等效益。（圖／桃園市政府提供）

農業局表示，今年植樹節活動除與企業攜手植樹外，也首次展示市府與農業部林業及自然保育署合作推動的國產材課桌椅成果，為桃園市國中小採購2,000套國產木材課桌椅。每套課桌椅約使用25材積木材，依估算可固定約4萬6,740公斤二氧化碳，相較一般塑膠製作的課桌椅，具有低碳足跡、碳貯存及友善環境等效益。

華城電機表示，企業的成長與社會及自然環境密不可分，長期參與植樹活動，不僅是希望為台灣生態盡一份心力，更期待將環境保護的理念傳遞給更多員工與民眾。多年來，不少員工志工持續投入植樹行列，甚至攜家帶眷一同參與，讓公益精神與環境教育在下一代心中扎根。