明晨局部跌破10度　下周大回暖2天如初夏

▲明天清晨輻射冷卻影響，局部地區有10度或以下低溫機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(15日)周日各地晴到多雲，清晨因輻射冷卻影響，桃竹苗有局部跌破10度低溫機會，白天過後氣溫回升，下周一至下周四為較穩定天氣，其中下周三、周四中南部高溫上看30度。下周五又有鋒面和東北季風夾擊，北東轉濕涼。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天各地晴到多雲，迎風面的東半部、恆春半島有零星短暫雨；清晨因輻射冷卻影響，早晚涼、日夜溫差大，中部以北、宜蘭低溫約12到15度，南部、花東16到17度，桃園到苗栗近山區平地有10度左右或以下的低溫，明天高溫略回升，西半部約24到26度，東半部約23到24度。

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下周一到下周四各地晴到多雲，鄭傑仁說明，周一、周二環境偏東風，各地晴到多雲，迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。下周三、周四各地多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨。

溫度方面，鄭傑仁說，下周一至周四中部以北低溫約14到17度，南部、花東18到20度；周一及周二白天高溫部分，西半部約24到27度，東部22到24度；下周三至周四高溫將再攀升，北部、東半部約24到26度，中南部28到30度。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

鄭傑仁指出，下周穩定的天氣型態持續至周四，下周五將有一道鋒面通過，且東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗山區也有零星短暫陣雨，竹苗平地及中南部則是多雲到晴。溫度部分，各地低溫約17到20度，高溫方面，北部、宜蘭約23到25度，花東約26度，中南部約28到30度。

下周六仍有東北季風影響，鄭傑仁說明，當天降雨略少一些，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北山區為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

下個周末低溫方面，中部以北、宜蘭約16到17度，南部、花東19到20度，高溫將略降，北部、宜花約21到23度，台東25度，中南部26到28度。