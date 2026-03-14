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賴清德談總統直選30年　國台辦嗆：不管怎選舉都是中國一部分

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20251210（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統今（14）日出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，提到台灣是一個主權獨立的國家。大陸國台辦批評該講話是「台獨自白」，稱「猖狂挑戰一個中國原則」，並指不管「台灣地區」以什麼方式選舉，選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位。

賴清德於講話中還提到，台灣千萬不能走回頭路，不管來自中國的壓力有多大；面對中國的威脅，台灣必須強化國防力量；中國對台灣的威脅不僅是武力方面，包括多方面的統戰與滲透。

大陸國台辦發言人陳斌華晚間發布「答記者問」進行回應，他稱，賴清德的講話是又一篇費盡心機拼湊包裝的「台獨自白」，再次猖狂挑戰一個中國原則，充分暴露其「台獨」本性冥頑不化，禍心昭然若揭。

陳斌華批評，賴清德以「直選民主」為台灣根本不存在的「國家地位」尋找依據，編造「中國對台灣的威脅」鼓噪「捍衛主權」，製造「民主對抗威權」虛假敘事煽動兩岸對立對抗，完全扭曲台灣歷史，悖離基本事實，目的就是要蠱惑民眾，混淆視聽，煽動「抗中保台」，圖謀「以武謀獨」，「以武拒統」，實質是破壞台海和平穩定，把台灣推向戰爭。

「海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，歷史經緯清晰，法理事實清楚」，陳斌華說，雖然兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土完整從未分割。「台灣從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂『主權』」。

陳斌華續稱，不管「台灣地區」以什麼方式選舉，選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位，都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。

陳斌華強調，「我們決不允許任何人，任何勢力打著民主的幌子遂行『台獨』分裂圖謀。賴清德之流莫要打錯算盤，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。」

▼賴清德總統。（資料照／總統府提供）

▲▼總統賴清德主持「健康台灣推動委員會第7次委員會議」。（圖／總統府提供）

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