港都變身偉大航道！上萬海賊大遊行　草帽一行人、爆乳蛇姬都來了

記者許宥孺／高雄報導

Netflix真人版影集《航海王》第2季上映，為宣傳影集，Netflix結合台灣在地媽祖信仰，今（14）日在高雄港舉辦「媽祖護航！草帽海賊大遊行」，劇中靈魂人物魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士都現身，還有梅利號、鯨魚拉布都開進高雄港，吸引上萬名粉絲搶拍。

▲《航海王》靈魂人物蒙其·D·魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士、喬巴等草帽一行人全現身。（圖／記者許宥孺攝）



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「草帽海賊大遊行」將由鎮瀾宮媽祖護航，象徵守護航行平安與乘風破浪的祝福，14日下午3點，隊伍從苓雅區海邊路、成功二路交叉口出發，沿海邊路行進前往高雄港16、17號碼頭，展開氣勢磅礡的海賊大遊行，為即將啟航的偉大航道揭開序幕。

▲▼《航海王》劇中鯨魚拉布、黃金梅利號駛進高雄港。（圖／記者許宥孺攝）



《航海王》經典角色也驚喜現身港都，包含劇中靈魂人物蒙其·D·魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士、喬巴等草帽一行人，還有黃金梅利號、滿頭傷痕的鯨魚「拉布」，以及巨人族戰士布洛基與東利等人氣角色齊聚高雄港，眾人揮舞海賊旗，重現熱血與感動兼具的冒險場景。

Netflix先前也號召百名海賊夥伴，換上海賊裝扮，將草帽精神穿上街頭，有熱情粉絲遠從彰化、南投趕來參加，現場不少熱情動漫粉絲戴上魯夫草帽、經典紅色背心，還有民眾以一頭綠髮亮相，一看就是扮演「三刀流」索隆一角。也有粉絲巧思打扮成鼻子長長的騙人布、打扮火辣袒露雙峰的「蛇姬」也超吸睛。

▲脫口秀演員喬瑟夫扮演魯夫。（圖／記者許宥孺攝）

▲騙人布、索隆、香吉士都來了。（圖／記者許宥孺攝）

▲粉絲扮演超辣蛇姬。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄港變成偉大航道，上萬名粉絲扮演成海賊上街遊行。（圖／記者許宥孺攝）

▲周邊路口交通號誌也有喬巴現身。（圖／記者許宥孺攝）