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紀念湯德章犧牲精神　黃偉哲出席追思會強調深化人權教育

▲台南市長黃偉哲出席湯德章追思會，與各界代表共同緬懷其正義與勇氣精神。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席湯德章追思會，與各界代表共同緬懷其正義與勇氣精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紀念228事件中為保護台南市民挺身而出、最終犧牲生命的律師湯德章，台南市湯德章紀念協會13日在湯德章紀念公園舉辦追思活動，台南市長黃偉哲親自出席致意，與台日來賓及各界代表一同緬懷湯德章堅守正義與勇氣的精神。

▲台南市長黃偉哲出席湯德章追思會，與各界代表共同緬懷其正義與勇氣精神。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，1947年3月13日當天，湯德章律師被押往當時的民生綠園（日本時代為大正公園，今湯德章紀念公園）公開槍決，他在事件中選擇承擔責任、保護市民，使許多台南人免於受到228事件牽連。為彰顯其精神，台南市政府於2014年正式將3月13日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，藉此提醒社會記住這段歷史。

黃偉哲指出，近年市府持續推動轉型正義，2023年初已將中正路前段路牌更名為「湯德章大道」，並在民間力量支持下，透過募資方式購下湯德章故居作為人權紀念場所，讓歷史記憶能融入城市生活之中，讓更多市民與年輕世代認識這段歷史。

台南市文化局表示，市府多年來致力於將人權精神融入城市地景，2023年4月完成串聯原台南州會、湯德章故居等6處場域的「正義與勇氣之路」地面標示系統，讓市民在城市街道中也能認識歷史脈絡。目前台南共有兩處經促進轉型正義委員會公告的不義遺址，分別為原民生綠園（今湯德章紀念公園）與新營圓環，兩處地點也已設置標示牌，讓歷史記憶得以在公共空間中被看見。

▲台南市長黃偉哲出席湯德章追思會，與各界代表共同緬懷其正義與勇氣精神。（記者林東良翻攝，下同）

文化局強調，政府的角色在於透過政策與設施鋪設記憶的道路，而真正讓歷史持續被傳承的，是台南社會強大的民間力量。近年包括湯德章紀念協會等民間團體與教育工作者，主動帶領學生與民眾走訪「正義與勇氣之路」，透過導覽與教育活動深化人權意識，也讓這段歷史在社會中持續被討論與記憶。

追思活動於13日上午10時展開，與會者先在台南228紀念館（中西區圖書館）前集合，隨後繞行進入湯德章紀念公園圓環，並透過靜默致意與獻花儀式，表達對湯德章律師的追思與敬意。市府表示，未來將持續推動不義遺址的登錄與研究，深化人權教育，讓正義與勇氣的精神在台南這座城市持續傳承。

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