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iCloud定位找失聯女友！　泰男開門驚見「她陳屍衣櫃」

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲泰國一名男子透過手機定位尋找失聯女友，沒想到找到對方時已經沒有生命跡象。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

泰國春武里府一名27歲女子與男友吵架後失聯，對方發現異狀後，透過蘋果iCloud定位功能找到她的下落，然而當他拿著備用鑰匙進入屋內時，女友已經沒有生命跡象，陳屍於租屋處的衣櫃內。

根據The Thaiger報導，泰國警方13日晚間9時06分接獲男子報案後，隨即會同救護人員趕往現場。死者男友向警方表示，兩人先前曾發生口角，女友隨後離開同居的住處。

女友離開後，他卻遲遲聯繫不上女友，因此決定利用iCloud追蹤功能查看女友手機位置，結果定位顯示在這間租屋處。他立刻趕往現場，並向房東取得備用鑰匙，然而進入房間後，卻在衣櫃內發現女友已無生命跡象。

男子向警方陳述，「我打了很多通電話都沒人接，才想到用手機定位。」沒想到仍然未能挽回女友性命。警方初步勘查現場後發現，房內沒有打鬥痕跡或失竊跡象，所有物品擺放如常。

警方已完成現場採證並對死者男友進行初步訊問，而遺體則已送往曼谷警察總醫院法醫研究所進行解剖，以釐清確切死因。

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