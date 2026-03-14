15歲陸男嘴歪竟是「智齒長到眼窩裡」　母親傻：起初以為吃胖了

▲15歲少年智齒長到眼窩裡。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名15歲少年近日因左臉突然腫大、臉部逐漸出現歪斜情況就醫，原本家人還以為只是吃胖導致臉型改變，沒想到檢查後發現，竟是異常生長的智齒被囊腫頂到眼窩附近，令醫師傻眼不已。

據《大參考》報導，男孩小澤最初只是左臉腫脹，母親以為孩子只是變胖，但隨著時間推移，臉部逐漸出現不對稱，甚至嘴巴也開始歪斜。送醫檢查後，醫師透過CT發現，上顎智齒因發育異常，被含牙囊腫持續擠壓，最終被頂至眼窩底部附近。

▲患者母親起初以為是兒子吃胖了。（圖／翻攝自微博）

醫師解釋，含牙囊腫會隨時間逐漸擴張，過程中可能將尚未萌出的牙齒推向異常位置，雖然這種智齒被推移至眼窩附近的情況相當罕見，但智齒「異位生長」在臨床上並非沒有案例，曾有患者的智齒長入鼻腔、下顎關節甚至軟組織中。

專家指出，智齒發育問題具有高度隱蔽性。統計顯示，約65%的青少年存在智齒阻生或異位問題，早期症狀往往僅有輕微牙痛或臉部腫脹，容易被誤認為是「上火」或一般牙齦發炎。

▲目前已成功拔除智齒。（圖／翻攝自微博）

若長期未治療，囊腫持續擴大可能壓迫周圍神經與器官，導致臉部歪斜、視力受影響，甚至引發眼眶或顱內感染等嚴重併發症。

醫師提醒，12至16歲是觀察智齒發育的重要時期，建議透過全口牙科CT檢查監測牙胚發育情況，若發現異常可及早處理。

一般而言，若智齒出現反覆冠周炎、阻生或倒置生長、影響鄰牙健康，或形成囊腫壓迫神經與器官時，通常建議盡早拔除。專家指出，16至20歲牙根尚未完全形成時進行手術，難度較低、恢復也較快，可有效降低併發症風險。