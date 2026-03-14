　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

15歲陸男嘴歪竟是「智齒長到眼窩裡」　母親傻：起初以為吃胖了

▲▼15歲陸男嘴歪竟是智齒長到眼窩裡。（圖／翻攝自微博）

▲15歲少年智齒長到眼窩裡。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名15歲少年近日因左臉突然腫大、臉部逐漸出現歪斜情況就醫，原本家人還以為只是吃胖導致臉型改變，沒想到檢查後發現，竟是異常生長的智齒被囊腫頂到眼窩附近，令醫師傻眼不已。

據《大參考》報導，男孩小澤最初只是左臉腫脹，母親以為孩子只是變胖，但隨著時間推移，臉部逐漸出現不對稱，甚至嘴巴也開始歪斜。送醫檢查後，醫師透過CT發現，上顎智齒因發育異常，被含牙囊腫持續擠壓，最終被頂至眼窩底部附近。

▲患者母親起初以為是兒子吃胖了。（圖／翻攝自微博）

▲患者母親起初以為是兒子吃胖了。（圖／翻攝自微博）

醫師解釋，含牙囊腫會隨時間逐漸擴張，過程中可能將尚未萌出的牙齒推向異常位置，雖然這種智齒被推移至眼窩附近的情況相當罕見，但智齒「異位生長」在臨床上並非沒有案例，曾有患者的智齒長入鼻腔、下顎關節甚至軟組織中。

專家指出，智齒發育問題具有高度隱蔽性。統計顯示，約65%的青少年存在智齒阻生或異位問題，早期症狀往往僅有輕微牙痛或臉部腫脹，容易被誤認為是「上火」或一般牙齦發炎。

▲目前已成功拔除。（圖／翻攝自微博）

▲目前已成功拔除智齒。（圖／翻攝自微博）

若長期未治療，囊腫持續擴大可能壓迫周圍神經與器官，導致臉部歪斜、視力受影響，甚至引發眼眶或顱內感染等嚴重併發症。

醫師提醒，12至16歲是觀察智齒發育的重要時期，建議透過全口牙科CT檢查監測牙胚發育情況，若發現異常可及早處理。

一般而言，若智齒出現反覆冠周炎、阻生或倒置生長、影響鄰牙健康，或形成囊腫壓迫神經與器官時，通常建議盡早拔除。專家指出，16至20歲牙根尚未完全形成時進行手術，難度較低、恢復也較快，可有效降低併發症風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普稱「伊朗被徹底擊敗」想談判！　霸氣反酸：我不會接受
快訊／滑翔傘降落意外！男重摔墜地慘死
日拉麵店PO餐後凌亂照「喊畢業快樂」　網轟學生沒教養！真相尷
「熱水燙碗」消毒有效嗎　實驗結果公布！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

15歲陸男嘴歪竟是「智齒長到眼窩裡」　母親傻：起初以為吃胖了

賴清德談總統直選30年　國台辦嗆：不管怎選舉都是中國一部分

廣東「熱水燙碗」消毒有效嗎？實驗結果公布！

陸男半年「斗內778萬追直播主」　他發現對方已婚竟提告討錢

鼎泰豐重返北京獲讚「人類之光」　今開幕排隊人潮曝光

中國國航3/30恢復北京平壤直飛　時隔6年復航

陸「草莓凍乾」被曝重金屬鎘超標15倍！　報告還指：20多種農藥

解放軍東莞艦、安慶艦入列東部戰區　現役「055型驅逐艦」達10艘

25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」「黃鶴樓」

白酒圈又有高官落馬！　「貴州茅台」副總經理蔣焰被查

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

15歲陸男嘴歪竟是「智齒長到眼窩裡」　母親傻：起初以為吃胖了

賴清德談總統直選30年　國台辦嗆：不管怎選舉都是中國一部分

廣東「熱水燙碗」消毒有效嗎？實驗結果公布！

陸男半年「斗內778萬追直播主」　他發現對方已婚竟提告討錢

鼎泰豐重返北京獲讚「人類之光」　今開幕排隊人潮曝光

中國國航3/30恢復北京平壤直飛　時隔6年復航

陸「草莓凍乾」被曝重金屬鎘超標15倍！　報告還指：20多種農藥

解放軍東莞艦、安慶艦入列東部戰區　現役「055型驅逐艦」達10艘

25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」「黃鶴樓」

白酒圈又有高官落馬！　「貴州茅台」副總經理蔣焰被查

白家綺、吳東諺驚喜宣布「6月補辦婚禮」！　砸重金當CEO扛家計淚崩

他搭捷運翹腳「影響乘客動線」不爽被勸阻　2人月台對決互毆

夢想家啦啦隊長情人節脫了！　「解放泳裝炸上圍」蜜桃臀被看光

唐振剛捲逃兵「停工5個月吃老本」！轉當教練領底薪度日　42歲剃平頭曝心聲

國民黨中央路線偏差　李四川民調大跌成第一個受害人？

打造綠色城市　張善政偕企業植樹推動國產材永續利用

快訊／屏東三地門滑翔傘降落意外！男10米重摔墜地　送醫不治

15歲陸男嘴歪竟是「智齒長到眼窩裡」　母親傻：起初以為吃胖了

機車立側柱「後照鏡凸出車格」會被罰？警方解釋了：但建議立中柱

怎麼稱呼朋友？「1叫法」她說不出口　網搖頭：不熟才那麼客氣

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

大陸熱門新聞

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店 僱媽媽打工每天付100元

47歲男娶82歲婦！　聘金「1000+20顆蛋」登記後不理

洗完衣服飄尿騷味！　竟是「弟媳」搞鬼

25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

上海夫妻辭職環遊中國 開咖啡車賺油錢邊玩樂

又有高官落馬！貴州茅台副總經理蔣焰被查

陸「草莓凍乾」被曝重金屬鎘超標15倍

解放軍東莞艦、安慶艦入列東部戰區

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

賴清德談總統直選30年　國台辦嗆：不管怎選舉都是中國一部分

油價狂飆對陸「影響不大」　陸官方學者超淡定：中國下很大功夫

中國通過民族團結進步促進法　聯合國人權高專表關切

更多熱門

相關新聞

曾被斷言活不過2歲！陸「蝴蝶寶貝」將滿25歲

曾被斷言活不過2歲！陸「蝴蝶寶貝」將滿25歲

「媽媽，我感覺腳上又起疱了，幫我處理一下。」這句話，是河南鄭州25歲的高尚好對母親說過最多的一句話。她是一名重度營養不良型遺傳性大疱性表皮鬆解症（EB）患者，也被稱為「蝴蝶寶貝」，皮膚如蝴蝶翅膀般脆弱，輕微摩擦就可能起疱、破皮。

健保卡借同鄉看病　牙醫驚：這顆早就拔掉

健保卡借同鄉看病　牙醫驚：這顆早就拔掉

短劇圈陰暗面！某劇組遭爆演員80集0片酬

短劇圈陰暗面！某劇組遭爆演員80集0片酬

13歲男泡澡20分鐘腦出血　醫：男性常泡恐不孕

13歲男泡澡20分鐘腦出血　醫：男性常泡恐不孕

陸女花超38萬元醫美注射後「口歪臉紫」

陸女花超38萬元醫美注射後「口歪臉紫」

關鍵字：

智齒囊腫含牙囊腫河南鄭州

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

日本人「愛上台灣1美食」！一票台人愣：這什麼

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

即／單攻西巒大山失聯5天　尋獲遺體

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

台中女遭男友砍殺傷重不治　

陳天仁宣布結婚！

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面