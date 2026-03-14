大仁科大60週年校慶路跑登場　近800人攜毛孩奔跑慶一甲子

▲大仁科大60週年校慶路跑登場，吸引近800人參與 。（圖／大仁科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

慶祝創校60周年，屏東大仁科技大學特別舉辦「一甲子傳承．寵愛奔騰」校慶路跑活動，邀請全校師生、校友及社會大眾一同參與，以健康運動與歡樂互動的方式，共同見證學校邁入一甲子的榮耀時刻。本次活動吸引近800人熱情參加，不少民眾更帶著家中毛孩一同加入，現場氣氛熱烈。

大仁科技大學從昔日的「藥學重鎮」，發展為今日備受矚目的「寵物照護搖籃」，60年來在專業教育與社會服務領域持續深耕，培育無數優秀人才。適逢創校一甲子的重要里程碑，學校特別結合校慶活動與寵物友善理念，規劃舉辦別具特色的校慶路跑，讓運動、歡樂與溫馨陪伴交織，打造充滿溫度與記憶點的校慶活動。

本次路跑活動不僅吸引熱愛運動、勇於挑戰自我的跑者參與，也有許多家庭攜手毛孩一同健走，在校園與周邊路線上形成一幅溫馨又熱鬧的畫面。透過寵物友善路跑的形式，參與者得以在安全舒適的環境中，與家人及毛孩共享假日的美好時光，也展現大仁科技大學長期推動的「大仁大愛」精神，傳遞生命教育與關懷動物的理念。

活動能順利舉辦，校方特別感謝鄰近公所的大力協助，以及校友學長姐們的熱情支持與贊助，讓本次活動得以匯聚各界力量，跨越世代與國籍，共同將大仁的關懷與愛持續傳承。

本次路跑活動設有兩個組別，包括挑戰自我的「挑戰組」10公里，以及適合一般民眾、親子與寵物同行的「健跑組」5公里。完成賽事的參與者皆可獲得精美完賽禮，包括年星金門一條根貼布及金牌一條根滾珠，為跑 者舒緩運動後的肌肉疲勞，也為校慶活動留下健康與紀念兼具的美好回憶。

透過這場結合運動、校園文化與寵物友善理念的校慶活動，大仁科技大學與近800位參與者一同以汗水與笑容慶祝60歲生日，並以滿滿的熱情與活力，邁向下一個嶄新的甲子。