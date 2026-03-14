快訊／恐怖情人鐮刀割頸殺死女友裁定收押

▲台中傅姓男子昨晚持刀對女友割頸將人殺死，檢方今聲押獲准。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區昨晚發生情殺案，一名傅男跟女友紀女談分手，一言不合之下，傅男竟掏出鐮刀割傷紀女頸部，紀女大量失血而亡，傅男還載著紀女到派出所投案。檢方今日複訊後依殺人罪向法院聲押，法院稍早裁准。

據了解，傅男與紀女交往十多年，但由於2人年紀相差20歲，價值觀、生活習慣完全不同，因此頻繁發生爭吵，13日晚間2人相約談判分手，傅男開車載著紀女往豐原方向行駛，並隨意停在一處空地。

紀女提出分手要求，傅男不從，情緒激動抽出預藏的刀具朝紀女頸部劃過，鮮血當場大量湧出，染紅副駕駛座，隨後傅男冷靜載著垂死的紀女前往派出所投案。

▲傅男當時開車載著瀕死的紀女到翁子派出所投案。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方見到紀女時已經沒有呼吸心跳，雖緊急將其送往醫院搶救，惟傷勢過重、失血過多，最終仍宣告不治。而自首的傅男當場遭到警方逮捕，據了解，警方未進行夜間偵訊，直到今早才製作筆錄，而傅男在犯下殺人案後一夜未眠，上午依殺人罪移送中檢時神情恍惚，拒絕回答媒體問題。

檢警今午也在台中殯儀館進行相驗，紀女的養母、兒子等多名親友前往，神情悲痛不已。據了解，檢警發現紀女嘴部有多處瘀傷，主要傷勢就是在頸部，已經排定16日照電腦斷層、18日上午解剖，進一步釐清死因。

▲紀女家屬今日到殯儀館相驗，神色悲痛。（圖／記者許權毅攝）



另外，傅男曾在2004年捲入震驚全國的耕讀園3死槍擊命案，當時以林明樺為首的4名匪徒，與另一方成員為了爭奪賭場、特種行業等地盤，相約在耕讀園茶藝館談判，未料雙方一言不合，林明樺一方人馬竟開槍射殺對方成員，造成3死2重傷，其中傅男就是當時的傷者之一，當時傅男見對方發難，一度試圖逃跑，但仍遭子彈貫入腹部，經送醫搶救後幸運存活，不料22年後持刀殺死女友。