「舊鞋救命」台南募集進入高峰　企業志工接力搬運傳遞愛心

▲「舊鞋救命」台南募集活動在麻豆曾文市政願景園區進行，各界志工投入整理物資。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「舊鞋救命」台南募集活動14日在麻豆曾文市政願景園區（原台灣首府大學）持續進行，吸引各界民眾與志工踴躍參與。台南市長黃偉哲、立法委員陳亭妃及市議員吳通龍也到場關心，見證民間團體與企業共同投入的人道關懷行動，將募集而來的舊鞋與衣物整理打包，準備運往東非，為當地居民送上來自台南的溫暖。

現場志工忙著搬運與整理物資，其中在地企業更新實業集團也動員主管與員工投入志工行列，在烈日下協助分類、打包與搬運一箱箱物資，讓募集現場維持順暢運作。企業團隊連續多日投入整理作業，盼將每一份來自民間的愛心妥善整理，順利送往海外。

據了解，更新實業集團此次除協助提供交通三角錐、推車等現場作業設備外，也動員團隊共同參與志工服務，投入鞋子分類、綑紮與裝箱等工作。志工們在活動期間持續協助整理大量物資，希望讓更多資源能夠送往需要的地方。

現場協助志工工作的李伯利表示，看到許多企業與民眾一同投入，讓人感受到台南社會的溫暖力量。他認為，公益活動不僅是物資捐贈，更是凝聚社會善意的重要行動，希望透過大家的努力，讓來自台南的愛心能夠跨越距離，幫助更多需要的人。

主辦單位指出，「舊鞋救命」活動募集的鞋子與衣物將送往東非地區，幫助當地民眾改善生活條件。募集活動已進入最後階段，15日下午3時前仍開放民眾捐贈物資，呼籲有意捐贈的民眾把握最後時間，將家中仍可使用的鞋子與輕薄衣物送至現場，一同參與這場跨越海洋的人道行動。