興華中學助才藝學子　祭出公立收費獎勵方案

▲▼ 嘉義興華中學3/21辦理績優生說明會：祭出公立收費獎勵，力挺多元才藝學子適性發展 。（圖／興華中學提供）

記者翁伊森／嘉義報導



隨著多元入學趨勢的發展，如何協助學子在學業與興趣間取得平衡，成為許多家長關注的焦點。嘉義市私立興華高級中學為落實適性教育，將於 3月21日（週六）上午 08:30至11:00，於校內多功能教室舉辦「學藝、才藝（音樂美術舞蹈）、體育—績優生—入學就讀家長說明會暨學生甄審」。校方祭出優渥獎勵計畫，最高可享六學期「學雜費比照公立學校收費」，致力為擁有特殊才華的雲嘉南子弟打造優質升學環境。



興華中學表示，本次說明會主要針對「小六升國一」及「國三升高一」的學子。凡在國小或國中階段曾取得縣市長獎狀、全國賽獎項，或是於語文競賽、英語日、環境知識、科學展覽、貓咪盃程式設計、各類運動賽事、音樂、美術、舞蹈及戲劇比賽表現優異者，均為校方極力爭取的對象。



為體貼家長並獎勵優秀人才，興華中學特別制定簡要的入學獎勵辦法：

卓越表現： 國際性競賽前8名或全國性競賽前2名（特優、優等）者，個人賽最高可享 6學期學雜費比照公立學校收費。

績優表現： 全國性競賽3至4名或縣市級競賽前3名者，視個人賽或團體賽等級，亦可享有 3至5學期不等的比照公立收費獎勵。

校方強調，這項計畫能讓具備藝術或運動天賦的學生，在私校嚴謹的教學體系與豐富資源下，不必因為經濟考量而放棄適性發展的機會。