道濟福德親子文化祭登場　南消柳營分隊宣導居家用電安全

▲台南柳營慈靈宮舉辦「道濟福德聖誕親子文化祭」，吸引許多親子家庭參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

柳營慈靈宮為推廣宗教文化並促進社區交流，舉辦「道濟福德聖誕親子文化祭」活動，吸引許多在地民眾與親子家庭參與。台南市消防局第一大隊柳營分隊也受邀到場進行居家用電安全宣導，希望民眾在參與宗教慶典與親子活動的同時，也能提升日常生活中的防火與用電安全意識。

柳營消防分隊指出，居家火災原因中，不當使用電器設備、延長線過度使用以及電線老舊等情況，常是導致火災的重要因素。因此消防人員特別向民眾宣導居家用電「五不一沒有」安全原則，包括「電源插座不用不插」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕汙損」、「用電不超過負載」、「電器周圍不放置可燃物」，以及「沒有安全標章的電器不要使用」，透過簡單易懂的說明，提醒民眾注意日常生活中容易忽略的用電風險。

消防人員也進一步提醒，許多家庭為求便利，常在同一插座連接多種電器或長時間使用延長線供電，若未留意總負載量，容易造成電線過熱甚至引發火災。此外，電線若長期彎折、綑綁或遭重物壓迫，也可能造成內部線路受損，提高短路或走火的風險。建議民眾平時應定期檢查家中電線與電器設備，如發現電線破損、插頭鬆動或出現焦味等異常情形，應立即停止使用並儘速更換。

消防局第一大隊大隊長邱國禎提醒，民眾應選購具有安全標章的電器產品，並依照使用說明正確操作，避免購買來源不明或品質不明的電器設備，以確保用電安全。尤其在廚房或浴室等潮濕環境使用電器時，更要注意插頭與電線保持乾燥，避免因潮濕造成漏電或短路等危險。

消防局長楊宗林表示，透過結合地方宗教文化活動進行防火與用電安全宣導，不僅能讓宣導內容更貼近社區生活，也能讓民眾在輕鬆氛圍中學習重要的安全知識。呼籲市民從日常生活做起，養成良好的用電習慣，共同降低火災發生風險，守護家庭與社區的生命財產安全。