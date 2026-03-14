日拉麵店PO餐後凌亂照「喊畢業快樂」　網轟學生沒教養！真相尷尬

▲老闆貼出學生們離席後的店內畫面。（圖／翻攝自X）



記者施怡妏／綜合報導

埼玉縣春日部市某間拉麵店，老闆日前貼出客人離席後的照片，桌面留有空碗、水杯、紙巾，看來相當凌亂，不過店家卻寫道「感謝大家光臨，18位同學們，恭喜你們畢業」，被網友誤以為店家是在「借祝福之名，行影射之實」，意外引爆一波批評聲浪。店家趕緊澄清，真的是畢業祝福，完全沒有批評的意思。

桌面一片凌亂 貼文卻寫恭喜畢業



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拉麵店老闆在社群平台X貼出兩張照片，桌上放著用餐後留下的碗盤、杯子與衛生紙，餐桌看起來相當凌亂。不過店家搭配的文字卻不是抱怨，而是向到店聚餐的18名高中生，表達感謝與畢業祝福，「祝大家未來一切順利！」

由於照片呈現出的樣貌與文字語氣反差太大，不少網友立刻解讀成「表面客氣、實際諷刺」，認為老闆是在影射學生沒有把環境整理好，不方便直接責怪，因此用祝福包裝不滿。不少網友開始把矛頭指向學生，批評他們缺乏禮貌與教養，把現場弄得一團亂，連帶學校也被捲入討論。

老闆發文澄清：真的是畢業祝福



眼看事件越燒越大，拉麵店老闆趕緊發文澄清，100%是單純的畢業祝福，完全沒有批評學生的意思，「貼文收到了很多迴響，所以補充說明一下」，當時會拍下現場照片，單純是因為看著這群高中生迎來畢業，心裡有些不捨，才想把大家熱鬧聚餐後的畫面留下來當作紀念。

真相曝光，一票人恍然大悟，「還以為我的母校被公審了，結果好像只是單純的畢業祝福，現在上網也太難了吧」、「說真的，現在的網路風氣，真的很難判斷到底是要祝福還是要暗諷」、「他的拍攝角度太搞笑了，我原本也以為是要批評學生沒教養，結果居然只是普通的表達感謝嗎」、「我被社群網路毒害太深，怎麼看都覺得像是在公審」。