張啓楷力挺「長竹模式」　盼打造嘉義市成永續綠色農園典範

▲▼ 嘉義市長參選人張啓楷出席「窯藝風華成果展」 參觀長竹里社區綠化打造有機農園典範 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

前立委、嘉義市長參選人張啓楷今（14）日上午出席位於東區盧義路的「活力長竹有機販賣所」，參加「窯藝風華成果展」。張啓楷現場觀摩長竹里如何將閒置空間轉化為獲獎無數的市民農園，並強調「長竹經驗」是嘉義市推動永續生活、食農教育的標竿，未來應推廣至全市各里，打造宜居的綠色城市。

活動現場熱鬧非凡，除了展售天然無毒、現採的有機牛番茄，更結合「長竹窯烤比薩」等特色美食，展現社區將農業、生態與文化創意融合的多元成果。張啓楷由東區里長聯誼會會長、長竹里里長江振章陪同參觀。張啓楷感性表示，現場眾多志工無私投入，將汗水化為綠意與果實，這份對家園的熱愛令人動容。

張啓楷指出，江振章里長長期深耕基層，曾獲內政部特優里長表揚，更帶領居民經營「活力長竹友善市民農園」，於民國113年奪下建築園冶獎「社區景觀營造類」肯定。在江里長與社區規劃師黃志能總監的擘劃下，透過環保局計畫成功升級為「有機販賣所」，將綠化經營與校園教育緊密結合。

今日現場包含嘉義市政府環保局長孫意惇、嘉義國中校長莊裕庭、蘭潭國中校長陳建銘及近十位校園領袖皆到場觀摩。張啓楷對此高度肯定，他認為這不僅是景觀改善，更是最棒的「戶外教育基地」，讓孩子從生活中認識土地與生態。

張啓楷強調，長竹里的成功並非偶然，而是地方動能與專業規劃的結合。他表示，未來若有機會服務嘉義市民，將致力推動更多社區綠化與友善環境計畫。

「我們要讓嘉義市在城市發展的同時，兼顧生態韌性與生活品質。」張啓楷承諾，將引進專業資源輔導各里建立各具特色的「市民農園」或「共融綠地」，讓嘉義市成為一個處處有綠意、社區有產能、居民有幸福感的永續城市典範。