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大陸 大陸焦點 特派現場

鼎泰豐重返北京獲讚「人類之光」　今開幕排隊人潮曝光

▲▼鼎泰豐重返北京。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鼎泰豐重返北京，今日正式開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

在告別一年多之後，鼎泰豐今（14）日正式重返北京市場，開幕首日就吸引不少客人排隊候位，午餐時間須等待約半小時。值得注意的是，餐廳從裡到外都可見台灣員工的面孔，以確保餐點、服務與台灣趨於一致。

在插旗北京20年之後，鼎泰豐於2024年10月底前陸續結束大陸華北14家門市。如今，鼎泰豐於北京嘉里中心開設餐廳，為重返華北餐飲市場試水溫；據了解，該餐廳由台灣總部直營，並由上海廣成餐飲管理有限公司（鼎泰豐上海代理方）協助營運。

鼎泰豐北京嘉里中心店於3月4日開始試營運，14日正式開幕。《東森新媒體ETtoday》記者今日中午12時許實際前往發現，門口擺著多個慶祝開業的花籃，現場候位人數近20人，等待時間約半小時。

此間鼎泰豐店面不大，座位數僅98個，包含1個包廂。據悉，因顧及重回北京市場仍需要時間磨合，若一開始就開較大店面，可能難以兼顧品質；這是鼎泰豐難得在海外開設低於100個座位的餐廳。

▲▼鼎泰豐重返北京。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼北京鼎泰豐開幕日人潮（上圖）；同樣設有開放廚房（下圖）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼鼎泰豐重返北京。（圖／記者陳冠宇攝）

開店初期，鼎泰豐從台灣和上海調來一批資深師傅與管理層進行指導，以確認食物品質與服務符合要求，在結束階段性任務之後，才會完全讓北京團隊接手。因此，從門口接待、店內服務到廚房，都可見台灣員工的面孔。

據了解，北京鼎泰豐目前面臨的挑戰是，必須與原物料、食材供應商重新磨合，為求品質穩定，部分原物料暫時由上海鼎泰豐供應鏈提供。也因此，北京鼎泰豐的菜單基本與上海餐廳一致，近期暫無專屬北京市場的新品推出。

相較於過去的北京鼎泰豐，新餐廳全面取消服務費，但餐點價格同步上漲。經典菜色當中，特色小籠包48元（人民幣，下同；約合新台幣223元），排骨蛋炒飯85元（新台幣395元），紅油蝦肉抄手72元（新台幣334元），原盅鮮雞湯70元（新台幣325元）。

儘管試營運迄今僅十餘天，大陸美食評論平台「大眾點評」上已累積超過70則評論，不少人給予好評：「我是吃鼎泰豐長大的，各方面品質還是相當靠譜的」、「從頭到尾人家那服務，可以跟日本中高級餐廳比劃一下」、「這盅雞湯，猛地一看覺得怎麼這麼貴，一入口，簡直人類之光！」

▲▼鼎泰豐重返北京。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼經典小籠包一籠人民幣48元（上圖／記者陳冠宇攝）；網路上已有不少評論（下圖／翻攝大眾點評）。

▲▼鼎泰豐重返北京。（圖／翻攝大眾點評）

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