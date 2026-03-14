嘉藥60週年校慶登場　鄭英耀到場祝賀千名校友齊聚見證甲子榮耀

▲嘉南藥理大學舉行創校60週年校慶開幕典禮，各界貴賓與校友齊聚共慶甲子榮耀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「甲子風華，璀璨嘉藥！」嘉南藥理大學14日盛大舉行創校60週年校慶開幕典禮暨運動會，來自各界貴賓、海內外姊妹校代表與歷屆校友齊聚一堂，共同見證嘉藥邁入一甲子的歷史時刻。典禮現場貴賓雲集，教育部長鄭英耀親自蒞臨致詞，中華民國藥師公會全國聯合會理事長林憶君等多位來賓到場祝賀，並有傑出校友慷慨捐贈百萬元回饋母校，展現嘉藥人深厚的向心力與感恩情懷。

校慶開幕典禮在校內熱舞社充滿活力的演出中揭開序幕，為活動注入青春氣息。會中除表彰35位114學年度傑出校友外，也頒獎感謝68位長期服務的資深教職員工，肯定他們對學校發展的貢獻。

典禮活動也安排「嘉藥好聲音 唱出甲子情」歌唱大賽優勝者黃子瑄、陳懷哲與黃士恩接力演唱，以動人歌聲傳遞對母校的祝福與情感。在溫馨氛圍中，教育部長鄭英耀、嘉藥董事長薛淑惠與校長張翊峰一同切下象徵祝福與傳承的生日蛋糕，象徵嘉藥精神薪火相傳、生生不息。

下午登場的創意運動會同樣精彩，大甲國小帶來「祥龍慶甲子」表演，祥龍翻騰、鼓聲震天，瞬間炒熱現場氣氛，各系所學生也發揮創意與團隊精神投入競賽，展現青春活力與校園凝聚力。

晚間舉行的「校友回娘家」感恩晚宴更將校慶活動推向高潮，現場席開200多桌，上千名海內外校友齊聚一堂，回顧嘉藥六十年發展歷程，分享校園回憶與情誼，共同見證這場屬於嘉藥人的榮耀盛會。



校長張翊峰致詞表示，嘉藥創校60年來始終深耕「藥食粧安、智慧健康及資源永續」三大專業領域，不僅是台灣第一所藥理專科學校，在應用化學、化粧品應用、職業安全及嬰幼兒教育等領域也創下多項全國首創的成果。

面對未來發展，張翊峰指出，學校將積極呼應政府推動的「新AI十大建設」，培育具備專業深度與科技跨域能力的「π型人才」與產業實作人才，同時重視人文教育與生命價值培養，期許學生在未來面對挑戰時能展現韌性，並在專業與倫理之間做出有溫度的選擇。