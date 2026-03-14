遇到惡鄰！報復鄰居狂播「荒山野鬼」10小時　法院出手制止



▲大陸廣東廣州有兩人為報復鄰居在廁所裝擴音器，每日播放鬼故事嚇人。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

文／CTWANT

千金難買好鄰居！大陸廣東廣州有一名謝姓住戶近日飽受鄰居騷擾，因雙方先前存有矛盾，鄰居李某與盧某竟採取偏激報復手段，牆上裝擴音器每日循環播放長達10多個小時音效驚悚的「荒山野鬼」鬼故事，導致周邊住戶苦不堪言。對此，法院認定李某與盧某此舉雖未達法定噪音分貝標準，但已構成惡意擾民，果斷發出禁止令，裁定必須立即停止相關行為。

綜合陸媒報導，這起離譜的鄰居糾紛發生在廣東廣州一處社區，住戶李某與盧某為了報復鄰居謝某，在牆上裝擴音器，每日上午8時45分起至中午12時，以及下午3時30分至晚間10時，準時在隔間牆旁播放鬼故事。但兩人沒料到，此舉不單影響謝某，更波及居住在兩層樓外的崔姓住戶，崔某無奈表示，家中孩子正值大學高考備考衝刺期，卻日復一日遭受這種精神折磨，完全無法安心讀書。

令崔某感到無奈的是，相關部門到場監測發現，該音效在崔某家中測得的分貝數為36分貝，低於當地噪音限制標準（晝間60分貝、夜間50分貝）；由於音量未「超標」，行政執法部門起初無法直接開罰。儘管當地街道辦與居委會多次介入調解，李、盧兩人仍無動於衷，堅持這項看似「合法」的擾鄰行為。

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崔某最終轉向海珠區法院聲請訴前禁止令，經法院審理後認為，噪音污染不應僅以分貝數為唯一指標，故意製造驚悚音效干擾他人生活的行為，已嚴重損害鄰里健康與安寧。法院引用相關環境侵權法規，裁定李、盧兩人須即刻停止侵權行為，並警告若持續擾民，後續訴訟恐面臨惡意侵權的懲罰性賠償。事後在法院人員見證下，兩人現已拆除設備並刪除錄音檔案，承諾不再擾民，鬧劇才告一段落。

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