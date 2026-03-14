尋找下一個「學姊」柯文哲嘉義點將　張啓楷海選29社群戰將

▲▼ 密訓嘉義市長幹部 柯文哲、張啓楷組最強戰隊 尋找學姊發言人社群戰將。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市長選戰進入關鍵倒數，藍白合候選人初選民調即將展開。台灣民眾黨嘉義市黨部今（14）日針對通過海選的29名學員，展開為期兩天的競選團隊幹部密訓。民眾黨前主席柯文哲特別南下，與嘉義市長參選人張啓楷同台，親自傳授打贏台北市長選戰的「空戰」與「組織」經驗，目標在嘉義打造一支如同當年「學姊」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安等級的社群最強戰隊。



張啓楷目前正全力衝刺基層經營，爭取成為國民黨與民眾黨共同支持的嘉義市長「最強候選人」。柯文哲在密訓中強調，現代選戰已非單打獨鬥，必須結合數位社群與在地服務。張啓楷表示，這批經海選脫穎而出的29位精英，將是未來入主市府、推動政務的骨幹，希望能透過專業培訓，精準傳遞「智慧嘉義」的施政理念，贏得民調勝出。

除了幕僚密訓，前立委蔡壁如也協助規劃「接地氣」的實體活動。自3月20日起至23日，連續四天晚間7時，將於嘉義市多處宮廟舉辦「嘉義起飛 幸福屬於你」系列廟口開講。活動將由張啓楷與重量級嘉賓對談，深入淺出地向市民說明如何

密訓首日，柯文哲與張啓楷下午率領全體學員前往「2026台灣燈會在嘉義」現場觀摩。趕在15日閉幕前，團隊重點考察主燈「光沐－世界的阿里山」及各類結合光影科技與在地故事的特色燈區。張啓楷指出，燈會展現的沉浸式視覺盛宴，正是未來大型選舉造勢活動的創意來源，團隊將吸取燈會成功經驗，用現代科技演繹嘉義傳統，為年底選戰營造全新氣象。