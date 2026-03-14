快訊／父女戀碎「鐮刀割喉殺女友」載屍3公里　恐怖男遭聲押

▲傅男割喉殘殺小20歲女友，檢方訊後聲押。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市豐原區13日深夜傳出一起情殺案，62歲的傅男不甘交往十多年、小20歲的女友紀女(42歲)提出分手，竟在車內持鐮刀割頸，導致紀女失血過多慘死，隨後還載屍前往派出所投案。警方今(14日)初步偵訊後，依殺人罪將傅嫌移送中檢複訊，檢方認為傅涉犯重罪，且嫌疑重大，向法院聲押。

警方調查，傅男來頭不小，曾捲入2004年的台中耕讀園3死槍案，當時以林明樺為首的4名匪徒談判破裂，份而朝對方人馬開槍，其中傅男遭擊中腹部，經送醫搶救後幸運撿回一命，未料事隔22年，竟犯下割喉情殺。

據了解，死者紀女身世相當坎坷，年幼時就被送養，由養父母撫養長大，原欲在感情生活中尋找依靠，怎料卻遇上大她20歲的恐怖情人，2人交往長達10多年，但因年齡差距太大，生活觀念迥異，因此頻繁發生爭吵，原13日晚間紀女有意分手，但才提出就遭情緒失控的傅男持刀割喉，導致失血過多慘死。

傅男在犯案後載屍前往派出所投案，遭警方當場逮捕。據悉，警方未進行夜間偵訊，直到今(14日)上午才製作筆錄，而傅男在犯下殺人案後一夜未眠，上午依殺人罪移送中檢時神情恍惚，拒絕回答媒體問題。

檢方偵訊後認定傅男涉犯刑法殺人罪嫌重大，且有逃亡、滅證及勾串證人之虞，今晚向台中地方法院聲請羈押禁見，案件仍待進一步釐清犯案動機與細節。

▼傅男殺人後開車載屍到派出所自首。（圖／記者白珈陽翻攝）