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中職熱身賽亞太棒球場開打　黃偉哲挺統一獅邀球迷3／29進場見證新主場

▲中職熱身賽在亞太棒球場開打，台南市長黃偉哲到場為統一獅加油。（記者林東良翻攝，下同）

▲中職熱身賽在亞太棒球場開打，台南市長黃偉哲到場為統一獅加油。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026年中華職棒熱身賽正式開打，台南市政府全力協助聯盟辦理賽事，亞太成棒主、副球場今年首度加入熱身賽使用場地，也成為球迷關注焦點，市長黃偉哲14日親自前往亞太成棒副球場觀賽，為在地球隊統一7-ELEVEn獅加油打氣，同時邀請全國球迷3月29日齊聚亞太成棒主球場，為統一獅新主場開幕戰應援，一同見證台南棒球的重要時刻。

黃偉哲市長表示，亞太成棒主球場已於3月中旬正式通過中華職棒聯盟認證，並將在3月29日迎來首場職棒例行賽。為提供球迷更便利舒適的觀賽環境，市府已完成周邊交通與停車規劃，包括提供沙崙高鐵站、永康火車站及台南市立棒球場等三處接駁車服務，同時規劃超過2000個汽車停車位及1300個機車停車位，邀請全台球迷一同到台南感受嶄新的棒球主場氛圍。

體育局指出，台南素有「棒球城市」之稱，棒球發展歷史悠久。自1971年第一代巨人少棒隊在美國威廉波特世界少棒錦標賽奪冠後，台南在基層棒球與職業棒球領域持續培養人才，棒球文化深厚。「亞太國際棒球訓練中心」在黃偉哲市長任內正式全區完工啟用，成為全國最完整的棒球訓練與比賽基地，也為台南邁向國際棒球城市奠定重要基礎。

▲中職熱身賽在亞太棒球場開打，台南市長黃偉哲到場為統一獅加油。（記者林東良翻攝，下同）

體育局表示，市府在場地整備與賽事協調方面全力支援，使2026年中職官辦熱身賽得以在亞太成棒主、副球場順利舉行。本次熱身賽預計在副球場舉辦2場、主球場舉辦3場。副球場首戰於14日登場，由統一獅迎戰中信兄弟；主球場則將於3月20日至22日連續三天舉辦熱身賽，統一獅將分別迎戰樂天桃猿、中信兄弟及富邦悍將，提前為球季暖身，也讓球迷率先體驗新球場的比賽氛圍。

體育局指出，今年另一大亮點是統一獅自2026年起正式租用亞太成棒主球場作為新主場。該球場可容納約2萬5000名觀眾，是目前全台最大的戶外棒球場，未來統一獅每年預計將有48場主場賽事在此舉行，象徵台南職棒發展邁入新的里程碑。

市府也預計於3月20日在亞太棒球場舉辦成棒主球場開幕記者會，宣告亞太國際棒球訓練中心全區啟用，持續推動棒球運動發展，吸引更多國內外賽事來到台南，讓城市成為亞洲重要的棒球舞台。同時，3月29日統一獅新主場開幕戰當天，場外也將規劃系列宣傳與表演活動，打造熱鬧的棒球嘉年華氛圍。

▲中職熱身賽在亞太棒球場開打，台南市長黃偉哲到場為統一獅加油。（記者林東良翻攝，下同）

14日比賽現場氣氛熱烈，球迷吶喊聲此起彼落，為新球場注入滿滿棒球熱情，也為即將到來的新球季提前點燃戰火。

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