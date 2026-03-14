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國民黨金門黨部團拜！陳玉珍駁與鄭麗文不合　斥：無稽之談

▲▼國民黨金門縣黨部新春團拜，陳玉珍談與鄭麗文不合為「無稽之談」。（圖／記者鄭逢時攝）

▲國民黨金門縣黨部新春團拜，陳玉珍談與鄭麗文不合為「無稽之談」。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

中國國民黨金門縣黨部今（14）日舉行新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動，國民黨副主席季麟連也跨海出席。立委陳玉珍在接受媒體聯訪時，針對外界盛傳她與鄭麗文不合一事強調「完全是無稽之談」，並回應金門縣黨部金沙聯絡處土地相關爭議。

陳玉珍表示，她與鄭麗文過去在立法院擔任黨團正、副書記長時就是搭檔，彼此合作密切、情誼深厚，「感情就像姐妹一樣好」。她指出，兩人的個性同樣是果決剛毅，對於外界捕風捉影的傳聞並不在意，她說：「若鄭麗文聽到相關傳聞，大概也會跟我一樣一笑置之」。她也透露，平時常透過通訊軟體聯絡聊天，兩人感情並未受到影響。

▲▼國民黨金門縣黨部新春團拜，陳玉珍談與鄭麗文不合為「無稽之談」。（圖／記者鄭逢時攝）

對於外界關注的國民黨金門縣黨部金沙聯絡處土地問題，陳玉珍說明，該案與現任黨主席上任無關，而是過去已經存在的訴訟案件。她指出，相關土地為國有土地，國民黨在一審判決中敗訴後，評估繼續訴訟勝算不高，因此已依既定政策編列預算，準備依程序辦理返還。

她進一步說明，該處並非金門縣黨部本部，而是地方支部使用空間，相關處理方向是依照法律程序與中央既定政策進行。至於該處是否涉及文化資產身分的問題，仍須待相關單位審議結果出爐後，再依法律規定辦理。

陳玉珍強調，她已經是國民黨正式的金門縣長提名人，黨一定是最強的後盾，她也會全力支持黨的政策，目前立法院仍在努力當中。至於「鄭習會」及鄭麗文的美國行時程，陳玉珍說，雖然這不是她的業務範圍，但她預測應該都會在上半年度完成。

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