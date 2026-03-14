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華信第12架新機今抵台　避中東戰火「繞路飛8天」

▲▼華信航空,ATR72-600,松山機場。（圖／華信航空提供）

▲華信航空第12架ATR72-600新機今天飛抵松山機場。（圖／華信航空提供）

記者李姿慧／台北報導

華信航空第12架編號B-16867ATR72-600新機，今（14）日下午15時30分抵達台北松山機場。由於中東戰火加劇，新機繞路飛航來台，航程從5天變8天，多花了3天時間，新機抵台後將投入離島和花東航線，第13架新機則預計今年4月底抵台，ATR 2.0機隊將全數到齊。

華信航空第12架ATR72-600新機今下午飛抵台北松山機場，新機添加30％生質燃料的永續航空燃料（SAF)，並配備升級型發動機，預估可節省至少3％燃油消耗並降低二氧化碳排放。新機也配備全新設計的空調系統，客艙加裝高效率空氣微粒過濾設備，強化客艙空氣品質。

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華信航空表示，因受中東局勢影響，華信航空這架新機交機來台，自法國土魯斯ATR原廠出發後，飛渡採取繞路航線，沿途飛經埃及、非洲東部、馬爾地夫、印度及曼谷等地，航程由原先5天延長至8天，首度橫跨歐洲、非洲與亞洲三大洲，今天圓滿順利飛抵台灣，展現ATR新機優異的飛航穩定性與長距離飛渡能力。

▲▼華信航空,ATR72-600,松山機場。（圖／華信航空提供）

▲華信航空ATR72-600新機交機來台，為避開中東戰火，繞道飛了8天。（圖／華信航空提供）

華信航空董事長陳大鈞指出，第12架ATR新機加入機隊後，不僅可進一步提升國內航線調度的靈活性，也展現華信航空推動永續發展的具體行動。另B-16867新機自法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30％生質燃料的永續航空燃料（SAF)。

華信航空總經理莊明哲則表示，目前ATR機隊主要服務金門、澎湖、馬祖等離島航線，以及台東、花蓮等本島航線，總計營運國內8個航點、11條航線。隨著新機持續加入機隊，華信航空預計今年4月底13架飛機全數到齊，完成現階段ATR 2.0機隊引進計畫，有效提升整體機隊運能，為旅客提供更密集且便捷的飛航服務。

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