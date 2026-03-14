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曾文園區勞工學苑開課　台南市勞工局推烘焙、花藝體驗美感生活

▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理「莓果提拉米蘇」烘焙課程，學員親手製作甜點體驗手作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理「莓果提拉米蘇」烘焙課程，學員親手製作甜點體驗手作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園、幸福宜居」的施政理念，台南市勞工局除持續於南門勞工育樂中心開辦多元化勞工學苑課程外，因應「曾文市政願景園區」正式啟用，也積極規劃各式休閒體驗與學習活動。

▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理「莓果提拉米蘇」烘焙課程，學員親手製作甜點體驗手作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

14日勞工局於麻豆曾文市政願景園區同步辦理「莓果提拉米蘇烘焙課程」及「生活花藝課程」，透過手作體驗讓學員在學習技能的同時，也能感受生活美學的樂趣。

▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理「莓果提拉米蘇」烘焙課程，學員親手製作甜點體驗手作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

在烘焙課程方面，勞工局攜手社團法人台南市觀光協會推出「莓果提拉米蘇」實作教學，採小班制方式進行，由講師與助教團隊手把手帶領學員製作甜點。學員親手完成兼具春日風味與視覺美感的莓果提拉米蘇後，還能將作品帶回家與家人分享，增添生活中的甜蜜時刻。

▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理「莓果提拉米蘇」烘焙課程，學員親手製作甜點體驗手作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

此次烘焙課程特別邀請資深烘焙講師溫明雄授課。溫明雄為台南老字號「麥園烘焙坊」主廚，該店深耕在地40年，秉持「當天現做現賣」理念，堅持使用進口天然奶油與優質食材，全程手工製作糕點，展現職人精神與品質堅持。溫明雄同時也是台南市觀光協會專任職訓講師，具備豐富實務與教學經驗，課程中分享如何在經典提拉米蘇中融入季節莓果元素，打造清新層次口感，現場互動熱絡。▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理「莓果提拉米蘇」烘焙課程，學員親手製作甜點體驗手作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

除了烘焙課程外，勞工局也同步推出「生活花藝」課程，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟授課，帶領學員走進繽紛多彩的花藝世界。本次課程以「自然風格」為主題，透過簡單素材與創意搭配，讓學員親手完成具有自然氣息的花藝作品。▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理「莓果提拉米蘇」烘焙課程，學員親手製作甜點體驗手作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）
蔡玉娟以淺顯易懂的方式介紹植物基本知識與花藝美學概念，並引導學員實際操作，完成具有個人風格的花藝創作。學員除了能將作品帶回家中展示，也在過程中培養藝術涵養與審美品味，為生活增添優雅氣息。

▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理「莓果提拉米蘇」烘焙課程，學員親手製作甜點體驗手作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

蔡玉娟表示，隨著社會發展，民眾對美感生活的需求逐漸提升，花藝不僅能紓解壓力，也能透過創作與交流增添生活樂趣，讓日常生活更有溫度。▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理「莓果提拉米蘇」烘焙課程，學員親手製作甜點體驗手作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，南門勞工育樂中心長年提供多元休閒與學習課程，其中烘焙與藝文美學類課程特別受到勞工朋友歡迎。過去受限於場地設備，相關課程多與鄰近學校合作辦理；隨著曾文市政願景園區啟用，市府得以活化園區內餐飲專業教室與教學空間，結合專業協會資源與勞工學苑辦訓經驗，推出更多優質課程。▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理「莓果提拉米蘇」烘焙課程，學員親手製作甜點體驗手作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基指出，「生活花藝」系列課程後續將於4月18日、5月16日及6月13日陸續辦理，「烘焙課程」也將每月規劃一堂持續開課。未來勞工局將持續規劃更多豐富多元的學習活動，邀請勞工朋友踴躍參與，透過終身學習充實自我，共同打造兼具學習氛圍與美感生活的幸福城市。

▲台南市勞工局於曾文市政願景園區辦理「莓果提拉米蘇」烘焙課程，學員親手製作甜點體驗手作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

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