6次酒駕罰不怕！基隆男灌5罐啤酒上路　酒測0.69判7月要入監

▲6度酒駕仍不改！基隆男喝5罐啤酒騎車，酒測0.69判刑7月要入監。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市林姓男子2025年10月在成功市場飲酒後騎機車返家，途中因跨越雙黃線遭警方攔查，酒測值高達每公升0.69毫克。法院審理發現，林男過去已有6次酒駕紀錄，雖距最近1次已逾5年不算累犯，但仍認為其漠視公共安全，判處有期徒刑7月，須入監服刑，全案仍可上訴。

判決指出，林男於2025年10月1日下午4時許，在基隆成功市場內飲用5罐啤酒，晚間8時騎乘機車欲返回基隆市信義區住處。當晚9時4分行經仁一路與愛九路口時，因行車跨越雙黃線，被巡邏員警攔查。

警方靠近時，發現林男面色紅潤且散發酒氣，經實施酒測後，吐氣酒精濃度達每公升0.69毫克，超法定標準。林男當場坦承飲酒後騎車，表示先前在市場內喝了5罐啤酒後準備返家。

法官審理指出，林男自2004年至2019年間，已有6次酒後駕車紀錄，顯見對酒駕危害並非不知。然而其仍心存僥倖，僅為一時便利酒後騎車上路，罔顧其他用路人的生命、身體及財產安全，行為已觸犯刑法第185條之3駕駛動力交通工具而吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪。

檢方起訴時，建請法院判處有期徒刑8月以上。不過法官考量林男距離上1次酒駕已逾5年，並非短期間內再犯，量刑上予以酌減，最終判處7月徒刑。由於刑期超過6個月，依法不得易科罰金，須入監執行。

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