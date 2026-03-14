子女不在身邊！屏東獨居婦誤認錢遭竊　內埔警暖心安撫

▲林婦誤會錢被偷，內埔警方協助化解疑慮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉一名年逾80歲獨居老婦人日前焦急跑進派出所報案，稱家中存放的錢疑似遭竊；內埔警分局員警耐心安撫並仔細了解情況，經深入詢問與查證後，發現原來只是老婦人一時忘記錢放置位置，並無竊案發生。警方暖心陪伴與協助，成功化解一場誤會，也讓她安心返家。

內埔警分局萬巒所警員林莉瑄，日前下午3點多值班時，遇一位老婦人焦急地跑進派出所報案，說她家裡的錢被偷了，請警察幫忙。

經員警查詢，該名林姓老婦人，年逾80，獨居在萬巒鄉，自述家中存放的金錢被偷了。林員先耐心安撫其緊張不安情緒，並細心詢問案發經過。並與她深度對談後得知，她的子女分別在美國及北部工作，身邊並無親人照料，加上近期記憶力大幅下降，因此對財物狀況特別敏感與擔憂。經警方委婉、耐心探詢與查證後得知，她只是一時忘記錢放在哪裡，並無遭竊情事，僅僅記憶混亂，產生了誤會而已，她很感謝警察耐心傾聽與幫忙。

內埔警分局長江世宏表示，請多陪伴關心家中長輩，重要財物請寄存金融機構；長輩外出，請穿戴反光衣物、帽飾等，以提升可見度，增加人身安全。另可配戴愛心手環，上面顯示姓名及家人電話號碼，或在衣物標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬，如遇緊急事故需要警方協助，可立刻撥打110或直接到最近的派出所求助。