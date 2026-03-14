卓榮泰秀赴日單據被在野猛攻　謝長廷：盼大家體諒台灣處境特殊困難

▲前駐日代表謝長廷。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰日前包機赴日觀賞2026經典賽引發爭議，儘管他13日公布相關單據，整趟旅程花費近214萬，其中包機費用是208萬，證實為私人自費行程，仍遭在野黨立委砲轟太便宜。「牽線人」之一的前駐日大使謝長廷今（14日）受訪時表示，日本以官方發表為主，國內以行政院的發表為主，知道大家會好奇，但希望大家能了解台灣處境的特殊困難。

謝長廷今出席台灣總統直選30周年與民主韌性研討會，也接受媒體聯訪，對於卓榮泰包機，謝長廷坦言，台灣的外交處境很特殊啦，有時候資訊不對稱，台灣、日本跟美國，有時候會發生一些不必要、對台灣傷害的事情。希望大家能了解台灣處境的特殊困難，好不好？珍惜在前線大家努力的成果。

謝長廷指出，知道大家都會好奇啦，說這一定不是私人啦、一定是公務啦。但日本、美國都定調這就是私人啦，我們這邊翻起來說「我們不是私人」，日本那邊也會翻案嘛。

謝長廷表示，過去在做駐日代表時有這個經驗，有人在觀察兩邊找出矛盾，造成這中國可以攻擊我們，拿來打擊日本，日本的在野黨。每一國都有一些親中的、親日的、親美的。在國家的利益上，儘量不要分歧啦。

謝長廷指出，政府講說私人的就私人，沒有造成大家什麼傷害嘛。日本也說這是私人的，所以他們不予評論。像新華社就會問日本的官員，就想問出兩邊的矛盾，希望大家能夠體諒。

