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中東局勢升溫　駐科威特代表處關懷當地9留學生「報平安」

▲▼駐科威特代表處探視台灣留學生。（圖／外交部提供）

▲駐科威特代表處探視台灣留學生。（圖／外交部提供）

記者杜冠霖／台北報導

中東區域情勢持續升溫，部分在當地求學的台灣學生生活也受到影響，且離境須長途驅車約8小時前往沙烏地阿拉伯利雅德機場搭機，途中交通時間較長，可能增加風險，多數學生選擇暫時留在當地繼續上課。駐科威特代表處近日在代表胡琪斌帶領下前往科威特大學宿舍，探視在校就讀的9名台灣學生，關心學生並帶上物資補給。

▲▼駐科威特代表處探視台灣留學生。（圖／外交部提供）

目前科威特大學共有9名台灣學生就讀，自2月28日中東區域情勢升高以來，校方已改採遠距教學並限制學生外出活動。加上適逢齋戒月，白天多數餐廳及外送平台暫停營業，學生須待日落後學校餐廳開放供餐才能用餐，生活多少受到影響。

駐科威特代表處表示，得知學生已多日待在宿舍後，選擇情勢較為平穩的時段前往學校宿舍探視，並準備罐頭、吐司等簡單但實用的物資，提供學生即時補給。同時也關心學生近期生活情況，並交流在接連傳出飛彈與無人機攻擊消息下的心情與感受。當地學生表示，在區域情勢不安、又遠離家鄉求學的情況下，難免感到緊張，但看到代表處仍特地前來關心，讓大家心情踏實許多。

目前科威特領空仍處於關閉狀態，若需離境須長途驅車約8小時前往沙烏地阿拉伯利雅德機場搭機，途中交通時間較長，可能增加風險，因此多數學生選擇暫時留在校園內持續上課並觀察情勢發展。

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