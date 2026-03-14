好市多化妝台之亂　夫妻檔道歉！原PO「再提6聲明」1原因氣到爆料

▲好市多化妝台被爆搶。（圖／網友提供）



記者施怡妏／綜合報導

好市多近期推出「兒童玩具化妝台」因只要價799元，引發搶購熱潮。不料有一名女子為了代購，掃空現場貨品，還不准其他顧客拿，遭炎上肉搜，女子事後道歉，並承諾停止目前的網拍、代購工作；女子的老公也出面道歉，但也質疑網友波及家人是否太過頭，而最初爆料的原PO也提出6點聲明回應。

好市多上架一款售價799元的兒童梳妝台，掀起會員搶購。不過有女代購大量掃貨，且在尚未結帳的情況下，不准其他會員購買，誇張行徑引發外界不滿。事件曝光後，女代購身分遭網友肉搜，甚至牽連其家中在中壢經營的店家。疑似女代購的丈夫則發文表示，妻子的做法確實不對，但也反問網友，「詛咒父母、家人死掉，是不是太過頭了呢？」

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爆料者列6點說明



對此，爆料原PO發出6點回應，女代購一開始就從門口快速走到玩具區前方擋住商品，不讓任何人接近，態度相當強硬。原PO也表示，對方當時拜託的不是試吃阿姨，而是隔壁保鮮膜區與對面賣枕頭櫃位的阿姨，還不斷說「拜託拜託，幫幫我，我先生已經去推推車了」。

現場孩童沒買到而失望 氣得發文



女代購還要求原PO把已經拿在手上的玩具放下，但她當場表明，商品既未放入對方推車，也還沒結帳，自己就要拿走，「我拿走後被您夫人用力嘆氣，我感受很不好」；然而，在她離開現場時，女代購的丈夫並沒有任何勸導或制止動作，只是站在旁邊看著女代購搬貨。

爆料原PO表示，生氣到發文是因為現場有2～3歲的女孩沒買到，失望的表情讓她很心疼，「禍不及家人，就事論事，這世界還是很友善，希望你們可以好好上一課，我們也輕輕放下，祝順心～」。

▼爆料者回應。（圖／翻攝自Threads）

