年輕人為何不生小孩？他反問「生出來幫有錢人打工嗎」　網爆共鳴

▲原PO分享不生小孩的原因。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

少子化議題常引發社會關注。近日有男網友發文分享對生育的看法，坦言年輕人不生小孩，可能是因為不想降低生活品質，且除非具備足夠經濟能力，能無條件支持孩子追求夢想，否則寧願不生。貼文曝光後，引起討論。

生小孩卻要一起吃麵包配白開水

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這名男網友在Dcard上，以「為什麼現在年輕人都不生小孩？」為標題發文，提到許多年輕人不生的原因是不願共苦。他比喻，單身能獨享蛋糕咖啡，為何要為了生小孩，變成兩個人一起吃麵包、配白開水？他也無法接受孩子出生後，只能告訴對方家境不好，並要求下一代用功讀書賺錢孝敬父母。

能全力支持孩子夢想才會想生

提及生育標準，原PO直言若沒能力全力支持孩子實現夢想、給予金援，他便不會想把小孩生下來。他說，雖然這番言論常遭批是想養王子、公主，但他認為，難道是要生「螺絲」出來，幫有錢人打工嗎？且他認為，自己當螺絲已經很慘了，不想要再生一個螺絲被社會糟蹋。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「超認同，我升國中想考美術班，就被爸媽用『當畫家會餓死』的理由勸退了，都不曉得國小花錢讓我上畫畫才藝班、培養起畫畫興趣是為了什麼」、「沒錯啊，現在只要有長輩叫我生小孩，我就會毫不留情嗆，所以生出來你要養嗎」、「超級認同！沒錢生出來只是當資本家打工仔」、「我們大多數被上一代影響很大，我們也不想要複製我們的人生給小孩」、「主要是現在大家生活就已經很吃力了，根本沒閒錢去養小孩」。話題引發討論。