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粉紅超跑遶境人潮爆滿！6歲童走失狂哭　里港警助團聚

▲里港警方幫6歲童找到父親。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方幫6歲童找到父親。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉玉賢宮舉行「開廟門平安繞境大典」，吸引各地信眾湧入參與，現場人潮擁擠。一名6歲男童因人群眾多與父親走散，在路旁哭泣求助。里港警方獲報後立即安撫男童並協助尋找家屬，經警方積極聯繫與查找，順利讓焦急尋子的父親與孩子團聚。

▲里港警方幫6歲童找到父親。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方幫6歲童找到父親。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港鄉玉賢宮於今（14）日、明（15）日舉行「開廟門平安繞境大典」，邀請白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮及北港朝天宮等友宮蒞臨贊境，吸引全台各地信眾前來參與，里港鄉街道湧入大量人潮。

今天上午，有1名6歲柯姓男童與父親一同前來參與遶境盛事，未料因現場人潮眾多，一時與父親走散，獨自站在路旁哭泣、情緒相當不安。里港警分局三和派出所所長呂宗軒與警員吳亭宜獲報後，立即上前安撫男童情緒並耐心詢問相關資訊，同時積極協助聯繫家屬。就在警方協助聯絡家屬的同時，男童父親也焦急地在附近尋找孩子，最後在警方協助下父子得以平安團聚，男童父親對警方熱心協助深表感謝。

里港警分局分局長邱逸樵表示，大型宗教活動人潮眾多，家長應隨時留意孩童動向，避免走失情形發生，也可事先讓孩童記住家長聯絡方式或配戴聯絡資訊卡，以利在緊急時能迅速協助聯繫家屬。警方也將持續加強現場交通疏導及秩序維護，確保活動順利進行，讓民眾安心參與宗教盛事。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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