快訊／傳訊「我發生山難」男攀西巒大山失聯5天　尋獲遺體

▲彰化一名退休魏男登山遇山難，失聯5天下午尋獲已明顯死亡。（圖／家屬提供）

記者高堂堯、唐詠絮／南投報導

彰化縣59歲魏姓退休男子10日獨自前往南投信義鄉攀登西巒大山，當天晚間突然透過LINE向妻子傳訊「我發生山難」後就此失聯，家屬焦急上網求助，搜救人員連日搜尋，連知名山搜高手「跑山獸」也加入行列，但今天下午傳出不幸消息，在瞭望台下方約250公尺處找到魏男，但已明顯死亡，目前正進行吊掛作業，家屬獲知噩耗悲痛不已。

這起山難發生在10日清晨5點半，魏男獨自騎乘黃牌重機抵達登山口後入山，當天晚間8點43分突然傳訊給妻子說發生山難，隨後失去聯繫。南投縣消防局獲報後立即派遣大批警義消入山搜救，並在登山口發現魏男騎乘的車輛，但人卻不見蹤影。





▲警消獲報後連夜搜救。（圖／記者高堂堯翻攝）

隨著失聯時間拉長，家屬心急如焚，魏男的兒子在網路社群詳細描述父親當天穿著，包括寶藍色羽絨外套、卡其色長褲、藍色背包及黑色棒球帽，並整理出西巒大山容易迷路的幾個區域，包括人倫林道5K到7K岔路多的路段、7K到9K天黑後不易辨識路跡的山徑，以及8K附近容易偏離主線的箭竹坡，懇求山友協助留意。

儘管搜救人員連日搜尋，「跑山獸」也於昨天加入救援行列，但今天下午約3點，搜救人員在瞭望台下方約250公尺處發現魏男身影，可惜已無生命跡象，明顯死亡。消息傳回家屬，原本抱著一絲希望的家人瞬間崩潰，目前搜救人員正進行吊掛作業，要將魏男遺體運送下山，消防局稍後將統一做出說明。

▲彰化一名退休魏男登山遇山難，失聯5天下午尋獲已明顯死亡。（圖／家屬提供）