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香光聖堂辦愛心關懷活動　義診義剪平安宴溫暖社區

▲香山聖堂攜手香光愛心功德會舉辦社區關懷活動，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲香山聖堂攜手香光愛心功德會舉辦社區關懷活動，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市香山聖堂為慶祝彌勒祖師成道紀念日，14日攜手台南市香光愛心功德會與各界愛心力量舉辦社區關懷活動，結合中醫義診、義剪服務、平安宴及物資發放等多項公益行動，為地方居民送上溫暖關懷，也讓社區充滿濃厚的人情味。

▲香山聖堂攜手香光愛心功德會舉辦社區關懷活動，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

活動安排中醫健康諮詢服務，吸引不少民眾前來了解身體狀況，共服務約100人次；同時也提供專業理髮義剪服務約100人次，讓長者與民眾在家門口就能享受貼心服務。此外，主辦單位也為10名在逆境中努力求學的國、高中清寒學生頒發獎助學金，共計8萬元，希望鼓勵學子持續向學、勇敢追夢。▲香山聖堂攜手香光愛心功德會舉辦社區關懷活動，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

中午時段由聖堂準備素齋平安宴，席開45桌，邀請社區民眾一同共享溫暖餐食。下午則針對安南區中低收入戶50人發放生活物資，包括白米100包與四季被50件，希望在生活上提供實質協助，減輕家庭負擔。▲香山聖堂攜手香光愛心功德會舉辦社區關懷活動，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

香光愛心功德會理事長黃國揚表示，此次活動獲得多方善心支持，特別感謝正億棉廠（寢具）公司捐贈50件四季被，讓弱勢家庭在生活中感受到社會的溫暖與關懷。▲香山聖堂攜手香光愛心功德會舉辦社區關懷活動，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲主辦單位發放白米與四季被，並頒發清寒學生獎助學金，傳遞社會溫暖。

正億棉廠董事長吳松儒指出，企業回饋社會是責任也是使命，長期關注教育發展與偏鄉學童需求，希望透過捐贈石墨烯四季被，為弱勢家庭帶來實際幫助，也期待拋磚引玉，吸引更多企業投入公益行列。

▲香山聖堂攜手香光愛心功德會舉辦社區關懷活動，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲活動提供中醫義診與義剪服務，為長者與居民送上貼心關懷。

此次活動亦邀請全台擁有26間分院的中醫連鎖集團「馬光醫療網」參與義診服務。執行長黃福祥表示，馬光醫療網投入公益已超過十年，並於2024年成立「高雄市馬光健康關懷協會」，持續在各地推動健康諮詢與公益活動，2025年健康諮詢活動更超過180場，希望將醫療關懷帶到更多社區。此外，人文理髮院張惠茹也熱心參與義剪服務，以專業理髮技術為民眾提供便利與溫暖，讓活動更具人情味。

▲香山聖堂攜手香光愛心功德會舉辦社區關懷活動，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

黃國揚表示，愛心是改變社會最小卻最強大的力量，功德不在大小而在真心，未來也將持續秉持「慈悲沒有邊界，行動沒有假期」的精神，結合更多社會資源，將溫暖傳遞到更多需要幫助的角落。

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