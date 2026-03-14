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川普稱「伊朗被徹底擊敗」想談判！　霸氣反酸：我不會接受

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）稱，伊朗已經被完全打敗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普13日在社群平台「真實社群」（Truth Social）強硬發文宣稱，伊朗在美以聯合軍事打擊下已被徹底擊潰，並且企圖尋求和談，但他「斷然拒絕接受」德黑蘭當局提出的任何協議條件。與此同時，伊朗高層官員則公開矢言將持續抗戰到底。

川普在貼文中批評主流媒體不願如實報導美軍對伊朗作戰的優異表現。他寫道，「假新聞媒體討厭報導美軍在對抗伊朗時的表現有多好。伊朗已經被徹底擊敗，並且想要達成與我們協議，但絕不是我會接受的那種協議！」不過川普並未進一步說明所謂「伊朗想要達成協議」的具體內容為何。

根據《法新社》報導，在川普發表這番言論之前，美軍已經猛烈轟炸哈爾克島的多個軍事設施與機場。哈爾克島是伊朗重要石油命脈，掌控伊朗90%的石油出口。

此外，川普也透露美國海軍即將啟動護航任務，為行經荷莫茲海峽的油輪提供武裝保護，確保這條全球重要航道的石油運輸安全。

儘管川普宣稱伊朗已被打敗，但德黑蘭當局的反擊行動並未停歇。在美軍持續空襲期間，伊朗也同步向以色列及波斯灣周邊鄰國發動新一輪無人機與飛彈攻擊，雙方衝突仍在持續升級當中。

伊朗國內的反美情緒更趨高漲。德黑蘭13日的一場親政府集會中，多名伊朗高層官員現身參與，與示威民眾並肩遊行。抗議群眾高舉寫有「美國去死」和「以色列去死」的標語。

伊朗外交部長阿拉奇本周明確表態，目前絕不考慮與美國進行任何形式的對話。他接受美國公共電視網訪問時直言，「我認為與美國人對話不在我們的討論範圍內。」

阿拉奇進一步解釋，德黑蘭當局在過去與華府的談判經歷中遭遇「非常痛苦的經驗」。他也強調，若情勢需要，伊朗將會繼續發動攻擊行動。

 
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